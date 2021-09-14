國民黨主席選舉｜張亞中涉攻訐朱立倫違紀　江啟臣要求撤銷調查

國民黨主席選舉在即，9月13日傳出黨主席後選人之一孫文學校總校長張亞中因涉及選舉過程攻訐另一位候選人前主席朱立倫，涉嫌違反國民黨主席選舉候選人競選公約及「端正選風實施要點」，將移請國民黨中央考核紀律委員會（考紀會）查明張亞中相關言論，未查明前，分區政見會暫停辦理。



事情爆發後，朱立倫陣營被懷疑是背後操作，其立即在社交平台上發出聲明，表示深感錯愕外，也點名現任主席江啟臣、國民黨中央，懇請收回成命，不要移送張亞中進考紀會。江啟臣亦在社交平台發文，稱深感詫異，又提到自己在登記參選前也已經正式請假，維持黨務中立。如今得知選監委員決議，深覺不安，望選監委員慎思，重新考量，衡量情勢，以黨內團結為重。

國民黨主席江啟臣9月14日重申，他反對將孫文學校總校長張亞中送考紀會。不管是張亞中的事件或500萬本票的事件，都跟他一點關係都沒有，張亞中對於朱立倫的質疑也不關他的事，所以請有心人士不要再捕風捉影，也不要用陰謀論來把責任轉嫁到他身上。 （中央社）

其後，江啟臣周二（14日）接受採訪時再度指出，公開表明反對將張亞中移送考紀會進行調查，對於9月13日臨時選監委員會議的決議，深覺詫異與不安。 江啟臣稱，9月13日臨時選監小組會議，接近中午時分才通知下午要臨時召開會議，代表他的選監小組委員陳明義，甚至根本沒有收到會議通知，也無法與會表達「反對將張亞中校長移送考紀會」的立場，「有損我方陣營代表表達意見之權益」。

他強調，9月15日下午正式的選監小組會議，他將請代表他的陳明義在會議中提出覆議，正式要求撤銷選監小組臨時會議的決議。並在9月14日將他「要求重新討論，並撤銷將張亞中校長移送考紀會決議」的書面提案送交組發會，提請會議討論。江啟臣強調，任何決議都必須符合「合法性」與「正當性」的要求，特別是黨主席這種關鍵時刻的重大決議。 9月13日臨時選監小組會議，是接近中午才臨時通知召開，4位候選人的代表，僅有朱立倫的代表姚江臨與會，卻做出「將張亞中校長移送考紀會」如此重大的決議，已經明顯有「正當性」的瑕疵。

江啟臣續稱，黨內民主應該開大門、走大路，這也是為什麼要辦辯論的原因，大家對任何候選人有什麼疑問，都可以拿到枱面上公開質疑，候選人就是應該被公開檢驗，坦率回答每一個黨員的問題，這才是黨內民主。選舉過程互有攻防，向對手提出質疑很正常，覺得對手講的有問題，就公開反駁，這是一個民主的社會，大家都有言論自由，針對任何質疑，就是打開天窗說亮話就好，不用有太多過度的解讀。

至於被問到外界質疑張亞中、朱立倫陷入爭議後，江啟臣將是漁翁得利的一方。江啟臣就駁斥「我不是漁翁得利，我還很擔心被害」，莫名其妙把鍋甩到他這邊，因為不管是張亞中的事件或500萬本票的事件，都跟他一點關係都沒有，張亞中對於朱立倫的質疑也不關他的事，所以請有心人士不要再捕風捉影，也不要用陰謀論來把責任轉嫁到他身上。

江啟臣重申，開大門、走大路，有問題就公開辯論，國民黨要有這樣的胸襟，大氣一點，接受大家的質疑，坦然回答所有的質疑和問題，如此國民黨才能被看得起，不要再走回過去的宮廷文化，那隻會被討厭而已。