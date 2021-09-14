26歲思覺失調台男弒母分屍稱殺大豬　屍塊分批丟垃圾車焚化

26歲朱姓男子疑患有思覺失調症，本月5日晚間母親他從安養之家接回住處，朱涉嫌將母親殺死，朱男舅舅聯繫不上朱母，朱受傷就醫也逃院失蹤，向警方報案；經調閱住處監視器，竟發現6日下午朱分別拖行4包黑色垃圾袋至社區一樓垃圾子母車，分批丟棄。員警驚覺朱母恐遭殺害棄屍，立刻將朱逮捕，但朱母屍塊已載至焚化廠，檢警今天到場開挖爐渣尋屍；朱否認弒母，僅稱在殺大豬，全案依殺人罪嫌偵辦。



據悉，朱男父親早逝，與母親相依為命，他有傷害前科，於去年入住安養之家。5日晚間，朱男被母親接回家，兩人疑發生衝突，朱將母殺死，因手腳割傷，手指開放性骨折到醫院就醫，由於動手術需聯繫家人簽立同意書，醫院聯繫不上朱母，便由朱的舅舅到院。

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7日上午，舅舅遍尋不著朱母，到朱的住處只看見客廳有大量鮮血，便向警方報案。在院的朱男稱血跡是自己受傷所致，藉此博取舅舅與員警信任，10日再逃院回家，找來清潔公司清理現場。舅舅接獲醫院通知朱逃院，便再次向警方報案，於朱的住處將其強制就醫。

警方將朱男強制就醫時發現朱母仍失蹤，感覺有異，便派員到醫院戒護朱，隨後到場調閱社區監視器，發現朱母5日晚間返回住處就未出門，且隔日朱分別拖行4包黑色垃圾袋至社區一樓垃圾子母車丟棄，期間陸續將朱母的屍塊拋入子母車。

鑑識人員到場，在朱男住處浴室排水孔挖出疑似人體組織，卻找不到兇器，懷疑已遭朱丟棄，他否認殺人，僅稱現場血跡是殺大豬留下。由於檢警無法突破朱心防，目前已依殺人罪移送，檢方聲押獲准。

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