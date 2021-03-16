日本女子被母逼入醫學院重考9年仍失敗　崩潰弒母稱「打倒怪物」

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不少父母都期盼「望子成龍，望女成鳳」，但常會因此給予子女過大的壓力。日本有一名34歲的女護士，涉嫌殺害分屍自己的母親，只因對方逼她一定要考上醫學院，就這樣重考了9年，就連自己的隱私都沒了，最後終於崩潰了，才會發生這宗無法挽回的人倫悲劇。

根據日本媒體《47NEWS》報道，案件發生在2018年1月，家住滋賀縣森山市34歲女子桐生希望，將58歲的母親殺害分屍，隨後棄屍在當地一處河川，警方獲報展開調查，並在同年6月逮捕桐生希望。

警方查出，桐生希望在當地一間大學附設醫院擔任護士。點擊下圖了解詳細案情：

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該宗命案曝光後，警方開始循線調查，認定桐生希望涉有重嫌，儘管她被逮後一度否認犯案，但最後仍坦承犯行，原本法院判處她15年有期徒刑，最後法官減輕刑責改判10年，全案在日前定讞。

↓桐生希望在Twitter發文指「我打倒怪物，終於可以安心了」↓

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【本文獲「TVBS」授權轉載。】

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