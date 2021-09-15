小S張鈞甯事件揭「台獨地圖炮」網絡亂象　國台辦表態將出手處理

此前接連發生台灣藝人小S、張鈞甯的「台獨事件」，逼得大陸官方出面才消停，有部分微博博主、微信公眾號被批評專挑激化兩岸對立題材「博眼球」，誤導大陸民眾對台灣的觀感與認知。對此，大陸國台辦表明，接連發生的台灣藝人「網路炒作」，「背後肯定有原因，我們正在深入調查、處理」。



9月15日，大陸國台辦舉行例行記者會。關於此前台灣藝人小S、張鈞甯被部分大陸網民攻擊，讓台灣藝人沒有辦法在大陸敬業、樂業，國台辦發言人朱鳳蓮表示，所謂「台灣藝人沒辦法在大陸樂業」的說法，是完全站不住腳的。大陸一貫積極支持兩岸文化領域交流合作，熱忱歡迎台灣演藝人員來大陸發展，共享機遇，實現夢想。

朱鳳蓮強調，最近接連發生針對在大陸正常發展的台灣藝人的網絡炒作，兩岸同胞高度懷疑是島內某些政治勢力蓄意製造事端，企圖干擾、阻撓台灣演藝人員在大陸正常發展，破壞兩岸人文交流氛圍，挑撥兩岸同胞對立，惡化兩岸關係。呼籲兩岸同胞高度警惕、擦亮眼睛、精準辨識，不要上當。

國台辦發言人朱鳳蓮強調，如何讓兩岸民眾深入認識彼此，「我們確實要繼續努力」。（Youtube@中時新聞網）

有媒體追問，一些大陸微博、微信公眾號，專門挑選激化兩岸對立題材，來博取眼球，傷害兩岸民間感情，最糟糕的是，把台灣部分「反中抗中」的聲音，擴大成代表大部分台灣民眾的意見，嚴重誤導大陸民眾對台灣的觀感與認知，「與習近平所說『人之相交，貴在知心』完全背道而馳」。

對此，朱鳳聯強調，最近在大陸接連發生在大陸正常發展的台灣藝人網絡炒作，其實之前也有發生類似事件。「背後肯定有原因，我們正在深入調查、處理」。

至於網絡空間上，如何讓更多兩岸民眾能夠客觀認識彼此？朱鳳蓮回應稱，「這確實有很多工作要做，也是我們要深入貫徹中央的對台工作，推進兩岸各領域、各層次的民間交流工作，讓兩岸民眾消除之前不了解，甚至是誤解，互相深入認識彼此，我們確實要繼續努力」。

針對兩岸氣氛緊張之下，兩岸輿論的包容度都在縮緊，朱鳳蓮則表示，這些情況確實是當前複雜嚴峻台海形勢的一種反映。造成台海形勢複雜嚴峻的根源就是民進黨當局和「台獨」分裂勢力不斷勾連外部勢力進行謀「獨」挑釁，破壞了兩岸關係和平發展的氣氛和氛圍，兩岸民眾對這一點是感同身受的，也深切擔憂。

她說，希望兩岸同胞一起努力，一方面堅決反對和遏制「台獨」分裂活動，另一方面繼續推動兩岸各項交流往來。

針對張鈞甯事件，蔡英文稱這凸顯兩岸在民主與威權價值的差異。（Facebook@蔡英文）

此外，有媒體觀察，2000年後出生的台灣青少年因為使用抖音等社交軟件，對大陸的認知反而比較客觀和開放。朱鳳蓮表示，這確實是一個新現象。使用簡體字，聽大陸歌曲，看大陸影視劇，說大陸流行詞，確實已經成為台灣青少年的一種時尚。

她說，這充分說明，促進兩岸青少年之間的交流，不管是線上還是線下，是兩岸青少年增進了解和理解的有效途徑。「我們會一如既往創造有利條件，支持、推動面向兩岸青少年的各領域各層次交流，希望更多台灣青少年客觀看待大陸發展進步，增進對兩岸關係的正確認知」。