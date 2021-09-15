馬英九訪大陸當兩岸特使？國台辦：希望國民黨領導層以史為鑑

國民黨主席選舉吵得不可開交，也傳出未來希望由馬英九擔任兩岸特使，再次破冰。對此，大陸國台辦強調，希望國民黨領導層以史為鑑，和大陸一道鞏固深化堅持『九二共識』、反對『台獨』的共同政治基礎，保持良性互動，加強交流合作，共同推動兩黨關係和兩岸關係向前發展。



9月15日，國台辦舉行例行記者會。關於北京近日宣布從10月1日起，持台灣居民居住證者可參加北京市城鄉居民基本養老保險，台陸委會指相關政策涉及統戰作為。

對此，國台辦發言人朱鳳蓮強調，「民進黨當局對大陸方面關心照顧台胞一貫抱持陰暗心理，動輒攻擊抹黑惠台利民政策，蓄意誤導甚至威脅恐嚇台灣民眾，這實際上是對台灣民眾利益福祉很嚴重的傷害」。

面對國民黨對於「九二共識」吵得不可開交，國台辦發言人朱鳳蓮意有所指表示，「希望中國國民黨領導層以史為鑑、登高望遠」。（Youtube截圖）

至於復必泰（BNT）疫苗已抵台，未來大陸對於台人防疫措施是否有可能放寬？朱鳳蓮指出，確實聽到有一些台胞反映，隨着防疫形勢改變，對已接種疫苗台胞來大陸，有無可能調整措施，如縮短隔離天數、不用重複接種疫苗等。

她說，但當前疫情防控仍然處於關鍵階段，絲毫不能放鬆警惕。相關問題要根據疫情發展形勢，服從疫情防控工作的統一部署和安排。

朱鳳蓮也提到，截至8月31日，有15.6萬餘名在大陸台胞接種疫苗，累計接種逾29萬劑次。在大陸，沒有人會因為打不上疫苗而擔憂，即使是在海外的同胞，包括台灣同胞，也可以優先打上國產疫苗，應接盡接，願接盡接。

另一方面，關於國民黨主席選舉與馬英九訪問大陸可能性，朱鳳蓮指出，國民黨堅持「九二共識」、反對「台獨」，為推動兩岸關係和平發展，增進兩岸同胞福祉，發揮了積極作用。

她表示，「我們希望中國國民黨領導層以史為鑑、登高望遠，從維護台海和平穩定、維護中華民族根本利益和台灣同胞的切身利益出發，和我們一道鞏固深化堅持『九二共識』、反對『台獨』的共同政治基礎，保持良性互動，加強交流合作，共同推動兩黨關係和兩岸關係向前發展，為台海謀和平，為同胞謀福祉，為民族謀復興」。

郭台銘在2020台灣總統大選期間，對於國台辦有不少辛辣言論，包括批評某家台媒是「國台辦打手」。（楊騰凱／多維新聞）

此外，關於曾對大陸有不少辛辣發言的台商郭台銘將出任兩岸企業家峰會台灣方面的副理事長，朱鳳蓮表示，希望峰會台灣方面在劉兆玄理事長以及其他同仁的領導下，保持兩岸企業家峰會務實合作的傳統，與峰會大陸方面和衷共濟、團結向前，帶領兩岸企業家秉持民族大義、把握髮展態勢，將兩岸經濟合作的蛋糕越做越大，讓兩岸同胞能夠享受到越來越好的利益福祉。