台灣駐紐約辦事處長：北京越來越蠻橫　世界正在覺醒

第76屆聯合國大會已於9月14日開議，台灣駐紐約辦事處長李光章於接受美媒訪問時表示，台灣數十年來遭聯合國體系排除，是因北京將「一中原則」強加於國際；不過，中國大陸越來越蠻橫，世界正在覺醒，台灣從中看到了契機。他表示，希望各國的覺醒能轉化為行動，防止北京的惡行造成更多影響。



李光章日前接受美國保守派雜誌《國家評論》（National Review）專訪。他表示，北京一直將一中原則強加於國際社會，逼迫各國、國際組織、學術及企業界、非政府組織與荷里活也接受「台灣是中華人民共和國一部分」的虛構主張。李光章強調，台灣從來不是中華人民共和國的一部分。只有台灣民選政府才能在包含聯合國在內的國際舞台上代表2300萬人民。

美國前駐聯合國代表克拉夫特（Kelly Craft，圖右）曾與台灣駐紐約辦事處長李光章（左）會面。（AP）

報道中還提到，中國大陸在聯合國排擠台灣，但施壓行徑在其他地方未奏效，如立陶宛日前宣佈將與台灣互設代表處，北京隨即以召回大使、禁止進口立陶宛產品等手段響應，但立陶宛仍持續推動與台關係發展。李光章認為，國際社會對北京霸凌行為的反制，可視為西方國家決心對抗北京惡行的前導指標。

李光章表示，歐洲正在覺醒，且愈來愈多國家已意識到中國大陸一面對內加強壓迫、對外也更具侵略性。報道稱，隨着西方民主國家對中政策出現重大轉變，台灣的新契機也出現。

李光章表示，近來重要國際場合紛紛關注到台海和平穩定及和平解決兩岸爭端的重要性，例如美日峰會、四方安全對話（Quad）峰會、美歐峰會、七大工業國集團（G7）及北大西洋公約組織（NATO）峰會，他認為，這凸顯相關國家的共同戰略目標，而團結就是力量。

李光章強調，北京在聯合國體系內取得領導地位推進自身利益，時而掩飾其惡行，世界對此逐漸覺醒，希望覺醒能轉化為行動，防止其惡行造成更多影響。