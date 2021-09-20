三星堆｜學者：新出土「神樹紋玉琮」見證古蜀與良渚文化交流

四川廣漢市三星堆遺址被譽為「20世紀人類最重大考古發現之一」。四川省文物考古研究院三星堆考古研究所所長、三星堆發掘現場負責人冉宏林與浙江省文物考古研究所副所長方向明近日進行對談，指出「神樹紋玉琮」是古蜀文明與良渚文明文化交流的又一次實證。



此前，在四川的三星堆遺址和金沙遺址，都出土過玉琮這樣一種源自良渚的獨特玉器。不久前，在三星堆3號坑最新出土文物中，發現了一件刻有兩棵神樹紋的玉琮。

冉宏林表示，神樹在三星堆文明中代表著溝通人和神，體現了三星堆古蜀先民的宇宙觀；玉琮是良渚先民創造的獨特玉器，這一複雜的幾何體，也體現著良渚先民的宇宙觀。

冉宏林解釋，「三星堆所出土的玉琮與良渚本土的玉琮在風格上有些不同」，這說明良渚文化對古蜀的影響並不直接，而是通過一些「中間站」，或者是「傳世」等方式。

良渚文化玉琮。（維基百科）

方向明則認為，三星堆神樹的器物和形象，為尋找良渚「神樹」提供了重要參考。方向明表示，「良渚一定有神樹」，無論是陶器上的刻畫符號還是玉器的組合，都透露出良渚「神樹」的痕跡。他甚至還提出一個假設：「神樹」是破解三星堆文明，乃至以三星堆、良渚為代表的長江文明的鑰匙或答案。

根據資料，良渚文化是浙江錢塘江流域一支重要的古文明，因發現於浙江餘杭良渚鎮而得名，距今約5250~4150年。良渚文化的主要特徵之一是玉器的使用和隨葬，包括大件的玉琮、玉璧、玉鉞。