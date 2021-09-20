《失孤》團圓｜相認後首個中秋　父親郭剛堂：終於不需擺放空碗筷

由劉德華主演的電影《失孤》中的原型人物郭剛堂，今年7月尋回自己失散24年的兒子郭振。適逢是一家團圓後的首個中秋，對於郭剛堂而言，今年中秋與以往的有何不同？尋回兒子後，他又有何打算？



《封面新聞》、《極目新聞》報道，郭剛堂憶述，自己與郭振相認時，兒子將他摟在懷裏，他當下覺得兩人之間的血脈親情從未走遠，「孩子出去的時候就那麼大，但是當一個高高大大的孩子把你有力地摟到懷裏的時候才發現，哦，我兒子他已經是個大人了」。他表示，上一次郭振摟着自己時還是1997年，那年郭振才2歲半，每次郭剛堂駕駛拖拉機回家時，郭振都會張開手臂大喊「爸爸」衝過來。

認親後，郭剛堂特地去兒子長大的河南生活一段時間，看看對方的生活環境，大家聊聊未來規劃。不過，他不願過多打擾兒子的生活，「簡單的就是微信或者是電話，問的就是第一呢，是天冷了」。郭剛堂表示，見到兒子比自己高，健健康康，感覺非常慶幸；在今年中秋，他終於不用再像往年一樣，在桌上擺放一副空碗筷。而他未來計劃中與郭振有關的，只是希望見證兒子結婚生子，「能幫兒子帶帶孫子」。

圖輯｜郭剛堂一家與兒子郭新振團聚：

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與兒子團圓後，郭剛堂不再談及尋親24年的過程，除非別人主動提及，「不好的東西誰都想躲避，也沒必要裝心裏。別人本來高高興興的，你給別人一說別人也壓抑。這不公平。包括我後來和郭振也不聊了」。尋回兒子後，郭剛堂生活上最大的變化是終於擁有「關機自由」，此前為了不錯過任何一條尋人信息，他從不敢關機。

尋回兒子後，郭剛堂明顯比以前輕鬆。對他而言，他終於可以將更多的精力放在妻子和母親身上，彌補多年的虧欠。尋人24年、資助3個流浪兒，郭家至今尚有數十萬元的債務。為了省錢，郭剛堂每星期都會特地去距離家中6、7公里外工業園的街市買菜，「每次買一個星期的菜，能比在家樓下賣省10來塊錢」。如今，他還想做點小生意，緩解家庭的經濟壓力。

劉德華主演的電影《失孤》以郭剛堂為原型人物。圖為公安部團圓行動海報。（微博＠極目新聞）

雖然郭剛堂已尋回兒子，但他在尋親之路上未有停下腳步。目前，他正在做一款名為「天涯尋親」的App。據介紹，App界面顯示親人尋家、烈士魂歸故里、海外尋親、走失預防等多個選項，用戶將親人照片上傳後，App就可在信息庫中調取有相同特徵的人供使用者比對。

數十年的尋人經歷，讓郭剛堂深刻意識到科技的力量遠大於原始的尋找，所以他想盡可能簡化App的使用流程，能讓大部分人都能立即上手，「如果以後尋人的事情交給軟件去做，我也就可以過點自己的小日子了」。