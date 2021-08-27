台男打高端疫苗亡　被踢爆報告中被增重40公斤　指揮中心：是目測

桃園一名44歲溫姓男子，接種台灣製高端疫苗2天後猝死，指揮中心發言人莊人祥說，個案有糖尿病史，體重約120至130公斤，不料遺孀出面反駁，認為丈夫被指揮中心「增重」。對此指揮中心回應，體重只是目測，請家屬見諒。



據了解，在桃園食品化學工廠任職的溫男，曾經獲得桃園市模範勞工表揚，妻子26日受訪指出，丈夫非常支持台灣製疫苗，堅持要打高端，但自己比較信任國際認證的疫苗，因此丈夫沒有跟她一起打，沒想到丈夫23日打完高端後，25日竟然猝死。

豈料，溫男妻子說，看完指揮中心記者會更無法接受。她指出，丈夫去年健檢報告為90公斤，除了糖尿病外，這一年外表沒有明顯變化，孩子也不覺得爸爸這麼重，質疑指揮中心幫丈夫「增重30至40公斤」的動機。

對此，莊人祥回應，個案體重是依照依照醫院疫調資料，當初醫院回報是現場急救，無法實際測量，目測值是120到130公斤，指揮中心並無刻意增加個案體重，希望家屬見諒。至於詳細死因，須等待30日上午解剖後才能確定。

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