國民黨主席選舉｜朱立倫蹭韓國瑜聲量搶韓粉　亡黨感恐收反效果？

國民黨主席選舉投票將於9月25日登場，選戰進入最後階段，前主席朱立倫9月22日接受廣播專訪，大談他與前高雄市長韓國瑜的聯繫熱絡，似乎在搶「韓粉」支持。



朱立倫自述，他與人在美國的韓國瑜通電話，兩人聊了很多，韓國瑜很關心他的選舉狀況，過去的高雄市府團隊中許多人都在幫忙，韓國瑜給他加油打氣，希望能夠順利成功。

國民黨主席選舉投票將於9月25日登場，選戰進入最後階段，前主席朱立倫9月22日接受廣播專訪，大談他與前高雄市長韓國瑜的聯繫熱絡，似乎在搶「韓粉」支持。 （朱立倫辦公室提供）

朱立倫說，黨內選舉炮口應對外，不要對內，他沒有攻擊孫文學校總校長張亞中，他所說的都是張亞中過去20年的主張，怎麼會說這些變成是在攻擊。他也說「棄保」是「棄民進黨，保國民黨」，也可以說棄極端，保中道、穩健的國民黨，因為中道、穩健、理性是國民黨的特色，至於有國民黨民意代表發文表達憂慮，考量的都是國民黨的未來，尤其要面對2022年的地方選舉。

朱立倫認為，其實政治是選舉和理論兩者都重要，但理論必須要經過檢驗，如果永遠贏不了選舉，空有理論是沒有用的。他經過20幾年選戰的洗禮，現任主席江啟臣也經過十多年選戰洗禮，張亞中從沒參與過選舉，提出的理論是否可行，就會引發質疑。

力挺朱立倫的國民黨中央委員連勝文則於同日上午發文「催票」，表示他支持朱立倫擔任國民黨主席，他因為私人因素無法參選，最重要的是朱立倫說服他，他有足夠的經驗，可以帶領國民黨面對未來的嚴酷挑戰。

此外，另有多位國民黨籍的地方首長發文挺朱立倫，如南投縣長林明溱、花蓮縣長徐榛蔚、台東縣長饒慶鈴、雲林縣長張麗善等，試圖帶動「棄保效應」，至於台中市長盧秀燕則以行動力挺江啟臣，新北市長侯友宜避不表態。有論者解讀，侯友宜的「不表態」實際上就是表態，只是不好說破他支持誰而已。

然而，隨着日前朱立倫、張亞中隔空駁火加劇，國民黨基層黨員開始擔心這是「分裂前兆」，漸有基層黨員認為不論張亞中、朱立倫當選，國民黨分裂幾乎成定局。另外由於朱陣營操作棄保過火，從而導致朱立倫原本想借「亡黨感」迫使基層黨員「含淚投票」，現恐收反效果，反而可能讓選票流到不加入駁火戰局的江啟臣。