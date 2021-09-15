國民黨：反對中共壓縮台灣國際空間　民進黨政府遮掩外交困境

第76屆聯合國大會（聯大）於9月14日開議，民進黨政府大力推動台灣參與聯合國體系。國民黨9月15日針對民進黨政府的訴求與宣傳，表示台灣這幾年的多邊外交明顯倒退，民進黨政府對聯合國專門機構的實質參與叩關無門，宣稱在聯合國推案卻又不提案，反而透過在傳統及社群媒體的大內宣，遮掩當前台灣面臨的嚴峻外交困境。

國民黨又指，當前中共當局壓縮台灣國際空間舉動更甚，國民黨站在維護中華民國主權及兩岸關係的立場，堅決反對中共當局的相關作法。



圖為9月3日台灣軍人節紀念活動。國民黨表示，反對中共壓縮台灣國際空間，民進黨應給出兩岸穩定良方。 （吳逸驊／多維新聞）

國民黨指出，蔡英文就任迄今，已有七個台灣友邦與台灣斷交，台灣邦交國在聯大總辯論為台灣發聲的數量，整體呈現下滑趨勢是不爭事實；去年第75屆聯大，台灣共有14個友邦（不包括梵諦岡）在聯大會前個別或聯名致函聯合國秘書長，表達聯合國應正視台灣權益，台灣外交部稱此為「全壘打」，但在聯大總辯論的正式場合，有兩個邦交國在發言中並未提到中華民國或台灣，台灣外交部便刻意略過不表，啟人疑竇。

國民黨提醒，今年1月初，蔡英文曾提及「未來會持續推動加入聯合國及其所屬的會議和活動」，但真相卻是，自其2016年5月上任至今，台灣外交部不曾透過友邦在聯大提案，所以「持續推動加入聯合國」之說顯然是空話一場。

國民黨指出，在馬英九政府時期，台灣的聯合國參與推動重點，聚焦在有意義參與聯合國專門機構，而且逐一實現，如世界衛生組織（WHO）、國際民航組織（ICAO）、聯合國氣候變遷綱要公約（UNFCCC）建制等等；民進黨政府的相關推案屢屢受阻，僅有2016年5月時以觀察員身分、「中華台北」名稱參加WHO，這幾年又不在聯大委請台灣友邦提出其他有利於台灣參與之案，因此社會各界應嚴格監督民進黨政府此種不積極促進「中華民國」主權權利與人民福祉的外交政策。

國民黨表示，讓台灣邦交國在聯合國系統為台灣發言或提案以爭取國際空間，只是外交工作的基本，民進黨政府應努力向國際宣說而不是對內用力宣傳；兩岸關係快速惡化、互信不存，而且台灣邦交國數目在蔡英文任內不斷萎縮，這才是癥結所在。過去約30年的經驗已證明，兩岸關係不好，台灣的對外關係也不會好。反之，兩岸關係好，台灣的對外關係壓力才小。

國民黨總結，當前中共當局壓縮台灣國際空間舉動更甚，國民黨站在維護中華民國主權及兩岸關係的立場，堅決反對中共當局的相關作法。同時要求蔡英文清楚交代，在兩岸關係持續探底時，有關兩岸關係和平穩定及台灣國際參與具體可行的策略與途徑究竟為何，切莫只會趁多邊外交失利，誤導台灣民眾支持民進黨一系列對立的兩岸政策。