赴美高喊「中華民國不容被欺負」　韓國瑜：國民黨不能一直輸

2020年曾代表國民黨參加台灣大選的前高雄市長韓國瑜，近日受邀訪問美國。9月19日韓國瑜出席芝加哥「全美台灣同鄉聯盟第43屆年會」時，以「美陸爭霸和新冠疫情對中華民國的衝擊與機遇」為題發表演說，除了重批民進黨無時無刻想消滅中華民國，也稱國民黨不怕輸，但不能一直輸；他更強調，中華民國是存在的，誰都不能欺侮它。



韓國瑜表示，中華民國存在的迫切威脅主要還是執政的民進黨。他強調，民進黨假民主之名，行政治鬥爭之實；假正義之名，行歷史扭曲之實；假中華民國之名，行掏空國家之實。除了掌握國會多數外，也主導國家機器。



韓國瑜認為，民主選舉是一時的，但摧毀民主機制傷害卻是恆久的。他說，他自己不怕輸，「國民黨也不怕輸，但若一直輸，民進黨將橫行無阻、為所欲為，毀掉台灣的民主，也毀掉中華民國」。

韓國瑜重申，民進黨的最大問題在於，除了權力傲慢以外，還不尊重歷史，甚至為了權謀扭曲歷史，歪曲中華民國的意義。他認為，不只中國大陸想要消滅中華民國，就連在台灣執政的民進黨，也無時無刻想消滅中華民國，只是因國際現實，迫使民進黨不敢這麼做。

另一方面，韓國瑜也說，民進黨最喜歡講「台灣價值」，對他個人而言，他並不反對台灣價值，但是反對故意把台灣價值從中華民國裏抽離出來，反對把台灣價值變成政治鬥爭，區分你我的扭曲與仇恨。

韓國瑜說，不但要重新認識中華民國的歷史，也要再接再厲，創造中華民國新歷史。中華民國是存在的，誰都不能欺侮它，中國大陸不行，民進黨也不行，當前需要的是重建「國魂」。