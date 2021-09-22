國民黨主席選舉｜簽不到兩岸和平備忘錄就下台？張亞中言論捱轟

國民黨主席選舉進入最後階段，孫文學校總校長、國民黨主席候選人張亞中9月22日上午接受中廣董事長趙少康專訪。趙少康針對張亞中的兩岸主張之一「兩岸簽署和平備忘錄」質疑，趙舉香港議題為例，反問中國過去也曾承諾「香港一國兩制50年不變」，但現在來看難道可相信北京會遵守協議？



張亞中對此回應，中國是否敢相信台灣，因為台灣每次選舉完就翻臉，難道結婚時就會相信永遠不會離婚，他當然知道簽訂備忘錄不能永保和平，但至少可先取得和平，如果他擔任黨主席無法談到兩岸和平備忘錄，頂多就下台，有什麼損失？



張亞中9月22日上午接受中廣董事長趙少康專訪。 （截自「觀點」）

趙少康眉頭一皺回應，話不能這樣講，張亞中如果真的是黨主席，這樣就下台太不負責任。他進一步問，張亞中的兩岸和平備忘錄是否與北京交換過意見？

張亞中說，北京對他的主張不陌生，他以前是學者，之後當黨主席，北京應該會樂於與他對話，他帶回來台灣後再經由黨員公投。他有把握談完回來黨員會接受，黨員公投是檢驗這件事最重要關鍵，他會在談話前把話講清楚，他也覺得北京會同意。

張亞中表示，若他這個素人能當選黨主席，對國民黨形象一定有幫助，「代表國民黨的高層權貴被打破，年輕人也會喜歡這種味道」。

針對黨主席候選人朱立倫批評張亞中的理論未經過實戰考驗，張亞中反批，朱立倫他們都是很有經驗的黨主席，但國民黨現在每下愈況，朱立倫這些人的理念與經驗能給國民黨帶來什麼未來，他的論述在海內外都受到支持，更重要的是他的主張合情合理，現在缺的就是黨員支持。