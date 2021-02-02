英國申請加入CPTPP　台外交部：提供台灣參與的契機

撰文： 屈彥辰 最後更新日期： 2021-02-02 15:45

英國於2月1日於脱離歐盟滿周年之際，正式申請加入由日本、澳洲等十一個太平洋周邊國家組成的「全面與進步跨太平洋夥伴關係協定」（CPTPP）。英國是第一個申請加入的非原始成員國，若成功加入，將成為繼日本之後的第二大經濟體。 台灣外交部就此表示，樂見英國加入CPTPP，又稱，「這也將提供台灣加入參與的契機」。

台外交部發言人歐江安表示，對於英國在2月1日正式向CPTPP提出入會申請，台灣樂見CPTPP正式啟動新成員申請加入的機制，「這也將提供台灣加入參與的契機」。

歐江安說，推動加入CPTPP為台灣重要的政策，且將與台灣長期產業發展及國際經濟連結息息相關。

台外交部發言人歐江安表示，對於英國在2月1日正式向CPTPP提出入會申請，台灣樂見CPTPP正式啟動新成員申請加入的機制，「這也將提供台灣加入參與的契機」。（屈彥辰／多維新聞）

她強調，台灣的入會準備工作在經過國內外各單位的共同努力及多方接洽下，各成員國均已清楚了解台灣申請加入CPTPP的意願、決心及準備情形，對台灣推案也持正面態度。

她指出，目前台灣與會員國的工作階層細部討論及諮商工作正密切進行中，「政府將在最有利時機點與條件下」，正式向CPTPP提出申請。

至於台灣提出加入CPTPP的主體是什麼主政單位，歐江安說，CPTPP的主政單位是台灣行政院的經貿談判辦公室（OTN），OTN是相關主政單位，外交部則透過相關管道進行進洽或後續程序，待正式提出申請後再做報吿。

歐江安說明，英國提出正式申請，根據CPTPP的入會程序，新的會員國入會時，必須跟既有成員國進行諮商、互動後才能提出申請，提出申請後程序上還要經過CPTPP執委會，會就加入國家跟相關國家的協商結果，決定是否成立工作小組，成立工作小組後再進行入會審查，這有一定的程序要走，台灣提出加入CPTPP的話，台灣的步驟也會依據前述程序，依序推動進行。