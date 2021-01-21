中國商務部：願與更多貿易夥伴商簽自貿協定　積極考慮加入CPTPP

撰文： 朱加樟 最後更新日期： 2021-01-21 18:45

中國商務部21日（周四）表示，中國願與更多貿易夥伴商簽自貿協定，包括積極考慮加入《全面與進步跨太平洋夥伴關係協定》（CPTPP）。

中國商務部表示，中國積極考慮加入《全面與進步跨太平洋夥伴關係協定》（CPTPP）。圖為跨太平洋11國於2018年3月簽署CPTPP。（資料圖片）

中國商務部發言人高峰表示，為有效聯通國內、國際兩個市場兩種資源，加快構建新發展格局，不僅要在外延上、更要在內涵上積極拓展中國的自由貿易協定。

高峰表示，一方面中國將進一步擴大自貿網絡的範圍，「我們願與更多貿易夥伴商簽自貿協定，共同推動貿易投資自由化便利化，比如，加快推進中日韓自貿協定談判，推動與海合會、以色列、挪威等自貿談判進程，積極考慮加入CPTPP」。

高峰還表示，中國將著力提升自貿協定水準，積極探索既與國際通行規則接軌、又符合自身改革發展需要的自貿規則，在更高水平上擴大對外開放。中國將在貨物貿易領域，進一步提高貨物貿易零關稅比例；在服務和投資領域，進一步放寬服務貿易和投資市場准入；在新議題方面，積極參與數位經濟、環境保護等新規則的談判。

包括中國在內的15個亞太國家去年11月簽署《區域全面經濟夥伴關係協定》（RCEP）後，國家主席習近平隨即在當年度的亞太經濟合作會議（APEC）領袖會議領袖峰會上提出，將積極考慮加入CPTPP。

拜登任命的新任白宮國家安全委員會印度太平洋事務協調員坎貝爾（Kurt Campbell）曾在去年12月警告，中國對美國缺席的CPTPP感興趣，應是美國的「真正警鐘」，美國必須考慮如何回應。