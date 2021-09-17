美澳外長防長會後聲明稱強化與台灣關係　撐參與國際組織

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）與國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）9月16日與澳洲外交部長佩恩（Marise Payne）與防長達頓（Peter Dutton）在華府會晤，雙方在美國國務院召開第31屆美澳部長級定期諮商會議（AUSMIN）。



雙方會後發表聯合聲明，針對台灣部分，兩國外長、防長在聲明中再次強調，台灣在印太區域扮演重要角色，雙方都有意強化與台灣的關係，並讚許台灣既是民主領頭羊，也是美澳兩國重要夥伴。

聲明表示，美澳強調他們支持台灣有意義參與國際組織，在國家地位非入會先決條件的國際組織，他們支持台灣成為會員；至於需要國家地位的，則支持台灣以觀察員或「貴賓」（guest）身分參與。

至於台灣海峽情勢，聲明指出，美澳重申支持兩岸議題和平解決，不應訴諸威脅或脅迫。

9月16日，澳洲國防部長彼得·達頓、外交部長瑪麗絲·佩恩、國務卿安東尼·布林肯、國防部長勞埃德·奧斯汀在華盛頓國務院合影留念。（AP Photo／Andrew Harnik, Pool）

台灣外交部當地時間9月16日對此對外說明，美國國務院於美東時間9月16日發布第31屆美澳部長級諮商聯合聲明，指出美國與澳洲重申台灣在印太區域的重要角色，雙方均表達有意願與台灣強化關係，同時強調台灣是領先的民主政體及兩國的關鍵夥伴。美澳並重申支持台灣參與國際事務及和平解決兩岸議題的立場，並將共同強化與台灣在太平洋地區的援贈協調。台灣外交部誠摯感謝美、澳繼去（2020）年以來，再度在AUSMIN聯合聲明納入台灣，公開且堅定表達對台灣的支持。

台灣外交部指出，台灣位處東亞第一島鏈重要樞紐的位置，在區域穩定及繁榮上一向扮演關鍵角色。拜登政府上任以來，持續聯合理念相近國家，展現對「我國」的強勁支持，以及對台海和平穩定的高度重視；拜登政府已多次重申恪守《與台灣關係法》及「六項保證」，也強調美國對台承諾「堅若磐石」。而澳洲政府近年來也多次在國際場合公開支持台灣，包括澳洲總理莫里森（Scott Morrison）2021年7月首度公開支持台灣參與「世界衛生大會」（WHA），6月的澳、日「2+2部長級諮商」及8月首屆澳、法「2+2部長級諮商」兩份聯合聲明均首次提及重視台灣海峽和平穩定的重要性。

台灣外交部強調，台灣政府將在既有的堅實基礎上，持續與美國、澳洲以及其他理念相近國家緊密合作，拓展台灣的國際空間，捍衛民主制度與共享價值，及以規則為基礎的國際秩序，共同維護印太區域的和平、穩定與繁榮。