回覆習近平賀電　朱立倫：求同存異外盼「求同尊異」

習近平9月26日上午發布賀電祝賀朱立倫當選中國國民黨主席，呼籲國共兩黨共同堅持「九二共識」、反對「台獨」的政治基礎。針對習近平的賀電，朱立倫9月26日上午受訪時指出，在接獲賀電後已回覆，期盼國共兩黨能在「九二共識」、「反對台獨」基礎上持續交流，也希望國共兩黨「在求同存異外，將來能進一步求同尊異」。



當選國民黨新任主席的朱立倫9月26日接受台媒訪問時喊話國民黨支持者團結，共同的理念就是捍衛中華民國、對抗民進黨。 （朱立倫辦公室供圖）

朱立倫9月25日晚間當選中國國民黨主席，習近平9月26日上午以中共中央委員會總書記名義發布賀電祝賀朱立倫。

習近平在賀電中表示，過去國共兩黨在堅持「九二共識」、反對「台獨」的共同政基礎上良性互動，成效有目共睹。他指出，當前台海情勢複雜嚴峻，期望國共兩黨登高望遠，堅持共同政治基礎，堅守民族大義，為同胞謀福祉，為台海謀和平，為國家謀統一，為民族謀復興。

習近平9月26日上午發出賀電，祝賀朱立倫當選中國國民黨主席。（國民黨供圖）

針對習近平的賀電，朱立倫9月26日上午接受台媒訪問時表示，他是在今（26）日上午9時收到「接到對岸習總書記的賀電」，賀電中特別強調「九二共識」、反對「台獨」，期望在這樣的基礎之上，國共兩黨持續交流。

朱立倫說，他已回覆習近平的賀電，回覆內容除秉持國民黨黨綱、黨章的規範，提及「九二共識」、「反對台獨」，同時他也希望「在求同存異之外，將來能夠進一步求同尊異」。按慣例他是用「中國國民黨主席當選人」名義回覆賀電。

朱立倫表示，他是於9月26日上午9時收到習近平賀電，並已「中國國民黨主席當選人」身份回覆習近平賀電。（國民黨供圖）

據朱立倫回覆給中共中央委員會總書記習近平的覆電內容，朱立倫表示，兩岸關係30多年來，在國共兩黨不斷的努力推動下，各層面的交流合作獲得相當良性的進展。惟近年來在民進黨執政下，採取「去中」「反中」政策，改變兩岸現狀，造成兩岸形勢險峻，使兩岸人民極度不安。

朱立倫指出，兩岸人民同為炎黃子孫，深盼今後國共兩黨在「九二共識」「反對台獨」基礎上，求同尊異，增進互信融合，加強交流合作，讓兩岸關係和平發展繼續前行。共同造福兩岸民眾，促進台海和平穩定。