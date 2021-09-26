朱立倫覆電習近平　陸委會：迎合中共無法獲台灣民意支持

針對中國國民黨主席當選人朱立倫及習近平相互致電一事，台灣陸委會9月26日發布聲明，批評朱立倫將台海緊張歸咎於民進黨政府是昧於事實、迎合中共主張。台陸委會強調，中共強制定義下「一中原則」的「九二共識」已明確否定台灣「主權」，無法獲得台灣民意的支持。



國民黨主席選舉9月25日晚間結束，朱立倫獲得85,164票，以45.78%的得票率當選國民黨主席。（吳逸驊／多維新聞）

習近平9月26日上午以中共中央總書記名義發布賀電，祝賀朱立倫當選中國國民黨主席，呼籲國共兩黨共同堅持「九二共識」、「反對台獨」的政治基礎，為台海謀和平，為國家謀統一，為民族謀復興。

朱立倫在收到賀電後也立即回覆習近平，朱立倫在覆電中指出，近年來在民進黨執政下的「去中」、「反中」政策，改變兩岸現狀，造成兩岸形勢險峻，使兩岸人民極度不安。他期盼國共兩黨能在「九二共識」、「反對台獨」基礎上持續交流，求同尊異。

針對朱立倫與習近平相互致電一事，台陸委會9月26日下午發布聲明，批評朱立倫的覆電內容迎合中共，背離台灣民意。

台陸委會指出，台灣官方堅定維護台海和平現狀，北京當局持續對台軍事外交威嚇打壓，一再破壞台海現狀、拒絕溝通，強迫台灣方面接受其矮化台灣的政治主張，是造成兩岸情勢緊張的主因，更是台灣面對最大的風險挑戰根本，當前國際社會與台灣人民均已對此提出強烈質疑與反對。

台陸委會表示，朱立倫甫當選國民黨黨主席，更應充分掌握台灣主流民意，不應昧於事實、迎合對岸主張，甚至把中共製造台海緊張、破壞現狀的惡劣行徑，歸咎於民進黨政府，這種黑白不分的說法不僅反映其所帶領的國民黨，將自甘成為中共對台統戰分化的頭號對象，也等同預告國民黨未來的兩岸政策，將和台灣民意愈行愈遠。

台陸委會強調，台灣的未來是由2,350萬台灣人民所決定。在野黨應理解中共強制定義下「一中原則」的「九二共識」，已明確否定台灣的「國家主權」，一再以此為前提與中共互動，完全無法獲得台灣民意的支持。

台陸委會提到，「唯有通過政府處理涉及公權力與政治議題的兩岸事務，才能確保國家最大利益。在野黨任何交流事項必須合於政策與交流法規，並與政府共同團結捍衛國家主權尊嚴與台灣整體利益。」

台陸委會表示，台海和平符合區域各方利益，推動兩岸良性互動發展亦是雙方共同責任。呼籲北京當局正視兩岸現實、認真思考「和平、對等、民主、對話」的互動關鍵，方有助雙方健康正常交流與民眾福祉保障。