台立法院爆發推擠衝突　蘇貞昌遭潑水20秒完成施政報告

台行政院長蘇貞昌當地時間9月28日預定至台灣立法院進行施政報告。不過，先前蘇貞昌進行「3+11」（放寬航空機組員健康管理）專案報告，報告內容未將「3+11」視為台疫情爆發的關鍵，遂三度遭國民黨團杯葛。民進黨立委前一天晚上即在台灣立法院輪守，準備護送蘇貞昌上台。

國民黨團不甘示弱，在同日清晨即「突襲」議場，準備「杯葛」蘇貞昌的施政報告。

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蘇貞昌會前受訪表示，他是依據（中華民國）《憲法》規定應邀來立法院做施政報告，不只是對立法委員報告，他是通過立法院向全體台人同胞報告，阻擋或者不能報告，是妨害台人同胞知的權利，也是沒有辦法讓他履行《憲法》的工作。很希望台灣大家都團結一致向前進，不要讓政府空轉。

之後，蘇貞昌在民進黨立委的護送下，勉強擠上發言台，開始了他的施政報告，蘇貞昌喊出「蔡副院長、各位委員先進，貞昌應邀來立法院做施政報告，就是要讓國家安全、社會安定、人民安心，台灣理性發展，經濟成果全民分享，謝謝大家。」以57字草草完成施政報告。

國民黨立委則拿出準備好的麥克風，大喊「謀財害命蘇貞昌」，隨即國民黨立委們高舉標語，在議場大肆抨擊蘇貞昌內閣，混亂之中藍委鄭正鈐向蘇貞昌潑水。場面相當混亂。其他立委的質詢，也在一片「謀財害命蘇貞昌」的抗議聲下掩蓋掉。蘇貞昌後批評「用潑水的方式，不讓政府報告，這是暴力的政黨」。

在「3+11」報告中，蘇對因疫情造成亡故正式致歉，但也強調沒有證據證明，3+11決策是造成疫情破口原因。