朱立倫：民進黨是恐怖情人　嫉妒國民黨能與北京溝通

針對國民黨主席選舉結果出爐，朱立倫當選新任國民黨魁，北京於9月26日發出賀電，朱立倫亦發出「覆電」，不過卻遭台灣陸委會和民進黨批評是在迎合北京。

朱立倫辦公室於同日晚間發出新聞稿回應，指民進黨政府執政失能，無力處理兩岸關係，讓台灣農民權益受損、區域和平安全穩定陷入危機。民進黨執政五年多下來跟中國大陸連對話管道都沒有，現在看到國民黨有能力與對岸溝通，不知道是嫉妒還是急了，所以大動作攻擊朱立倫來轉移焦點。



朱立倫當選新任國民黨魁，北京方面9月26日發出賀電，朱立倫亦發出「覆電」，不過卻遭台灣陸委會和民進黨批評是在迎合北京。朱立倫辦公室回，民進黨是恐怖情人，嫉妒國民黨能與北京溝通。（吳逸驊／多維新聞）

朱辦稱，今（2021）年台灣陸委會主委邱太三上任之初，曾宣示後疫情時代，兩岸交流勢必要恢復，並期待兩岸能「春暖花開」；蔡英文在新年前夕發表談話時也說願意與對岸促成有意義的對話。雖然看不到民進黨後續在兩岸關係上的建樹，但起碼當時態度上是希望兩岸和平發展的，總不能民進黨做不到對話，而國民黨做到了，就做出恐怖情人般的行徑，控訴朱立倫是迎合對岸。

朱辦進一步質疑，民進黨公職指控朱立倫在賀電內文當中提到「反對台獨」是不敢捍衛主權。朱辦反問，今年七月，前台灣國安會秘書長邱義仁公開說「除非瘋了，否則台灣務實的政治人物不會台獨」，是不是也在出賣台灣？美國國安會印太事務協調官坎貝爾（Kurt Campbell）表示不支持台灣獨立，是不是也在唱和中共？當時民進黨上下一片鴉雀無聲，怎麼現在朱立倫反對台獨卻成了不敢捍衛國家主權？

至於部分外界聲音質疑國民黨回覆給習近平的賀電當中，年份為何是寫110年，而未提及民國二字。朱辦表示，這是遵循往例，且對岸來文中也沒有提到「中華人民共和國」等台灣不會接受的字句，這正是「一中各表」的具體體現。

朱辦指出，民進黨連在自己國土舉辦的「國慶」相關活動上，都不願放上「中華民國」幾個字，近期台灣行政院也說要用「台澎金馬關稅領域」加入「全面與進步跨太平洋夥伴關係協定」（CPTPP），東奧台灣正名時民進黨也說不可行。民進黨一邊消費「中華民國」，同時又想消滅「中華民國」，這種惡劣的兩面手法，人民都看在眼裏。