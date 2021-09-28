內地限電｜企業被迫停產　台學者：不是缺電是去除「過剩產能」

近期部份內地省分進行限電措施，不少企業被迫停產，而長期將產線佈局在大陸的台商也受到影響。關於此次限電，輿論說法紛紜，包括大陸面臨缺電危機等。對此，台灣淡江大學中國大陸研究所副教授李志強通過台媒《聯合報》指出，大陸並不缺電，而是貫徹去除「低產值、高耗能」產業及「過剩產能」決心。



李志強分析，新冠肺炎疫情剛爆發後，全世界製造業半癱瘓，產能大減，訂單都湧進大陸，現在歐美各國在得以控制情況下陸續解封，訂單紛紛轉回本國生產。

李志強說，大陸很多產業早已產能過剩，一旦訂單數量恢復到疫情之前，不少大陸工廠會因產品跌價，面臨慘烈的大規模虧損。而這次藉由限制廠商產量，從供給的減少抬高商品價格，一方面可達成大陸節能目標；另一方面使各項原物料、化學材料及製造業價格也「易漲難跌」，化解大陸廠商的虧損壓力。

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李志強進一步舉例，大陸面板在全球市場已經是寡佔，以往靠政府大量補貼，現在補貼逐年減少，所以「不能再讓外國消費者享受便宜電視，陸企卻沒有賺到錢的情況繼續下去。」

他認為，現在大陸開始指令性斷電，強行壓減各行各業的產能，只要是高耗能、低產值，就不要擴產，與其坐視這些企業幾年後破產和裁員，還不如限產引導價格上漲。

李志強總結，導致目前混亂狀態的根本原因是歐美疫情，加上美國釋放大量資金，導致大陸製造訂單過多，從供需來看，現在歐美逐漸解封，生產恢復，轉單大陸的效應慢慢降温，對大陸需求的減少會導致商品價格下跌，這次藉由限制廠商產量，從供給的減少抬高商品價格，有助化解大陸廠商的虧損壓力。