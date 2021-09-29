朱立倫有機會訪陸破冰？　國台辦：在「共同政治」基礎上加強交流

朱立倫當選國民黨主席後，藍綠再起兩岸政策論戰。針對是否邀請朱立倫訪陸及商討「兩岸和平協議」，大陸國台辦發言人朱鳳蓮並未正面回應，僅表示，願與國民黨在堅持共同政治基礎上，保持良性互動，加強交流合作，就攸關台灣民眾安全與利益福祉的議題進行溝通對話。



9月29日，大陸國台辦舉行例行記者會。針對朱立倫當選國民黨主席後的兩岸交流規劃，是否邀其訪陸，大陸國台辦發言人朱鳳蓮指出，「朱立倫先生當選中國國民黨主席後，習近平總書記向其發出賀電，朱立倫先生覆電表示感謝，雙方就在堅持『九二共識』、反對『台獨』共同政治基礎上增進互信，加強交流合作，推動兩岸關係發展，造福兩岸同胞達成積極共識」。

朱鳳蓮表示，大陸注意到，此次國民黨主席選舉，四位候選人均就堅持「九二共識」、反對「台獨」、發展兩黨關係和兩岸關係作出積極表態，表示兩岸同胞同屬中華民族，要捍衛中華史觀、反對「台獨」史觀，必須以兩岸共識儘快重啟兩岸對話，恢復兩岸交流合作，維護台海和平穩定。「我們對此表示讚賞」。

朱鳳蓮強調，「當前台海形勢複雜嚴峻，全體中華兒女要和衷共濟、團結向前。期望中國國民黨與我們一道，堅持共同政治基礎，堅守民族大義，戮力合作，為同胞謀福祉，為台海謀和平，為國家謀統一，為民族謀復興」。

國台辦發言人朱鳳蓮強調，對於兩岸長期政治分歧，願在堅持一個中國原則和「九二共識」、反對「台獨」的共同政治基礎上平等協商、對話溝通，尋求解決之道。（微博＠國台辦發布）

關於朱立倫覆電習近平時特別強調要「求同尊異」，朱鳳蓮則表示，對於兩岸之間的差異，包括長期存在的政治分歧等，大陸願與包括中國國民黨在內的台灣各黨派、團體和人士，在堅持一個中國原則和「九二共識」、反對「台獨」的共同政治基礎上平等協商、對話溝通，尋求解決之道。

此外，如果國民黨有意參考並推動馬英九提出的「兩岸和平協議」，大陸方面如何看待？朱鳳蓮指出，民進黨當局和「台獨」勢力勾連外部勢力不斷進行謀「獨」挑釁，是破壞台海和平穩定的根源，也是真正導致台灣民眾焦慮的癥結所在。

她表示，「我們願與中國國民黨在堅持一個中國原則和『九二共識』、反對『台獨』的共同政治基礎上，保持良性互動，加強交流合作，就攸關台灣民眾安全與利益福祉的議題進行溝通對話，共同推動兩黨關係和兩岸關係向前發展，維護台海和平穩定，造福兩岸同胞」。