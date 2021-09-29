台灣想循「WTO模式」加入CPTPP　國台辦：不構成先例

蔡英文政府緊隨大陸宣佈要申請加入CPTPP，稱要以獨立關稅區加入WTO的模式進行。對此，大陸國台辦強調，「正是在一個中國原則的前提之下，台灣才得以單獨關稅區身份加入WTO，這不構成台灣加入區域自貿安排和商簽雙邊自貿協議的先例』。



9月29日，大陸國台辦舉行例行記者會。針對蔡英文政府緊隨大陸宣佈申請加入《全面與進步跨太平洋夥伴關係協定》（CPTPP），可能不顧民眾反對，解禁日本核食。

大陸國台辦發言人朱鳳蓮指出，「世界上只有一個中國，台灣是中國不可分割的一部分，中國台灣地區參與區域經濟合作，必須以一個中國原則為前提，我們反對台灣地區參與任何有官方性質的自貿安排或簽署有官方性質的自貿協議」。

她表示，「我們也注意到，台灣多數民眾是不願意、不能接受以健康為代價進口有問題隱患的農畜產品。民進黨當局為謀取一黨政治私利，一再出賣台灣民眾健康利益，必將進一步喪失人心」。

有媒體追問，台灣早已是世貿組織（WTO）和亞太經合組織（APEC）等國際經貿組織成員，能否讓兩岸一同為亞太區域經濟發展做出貢獻？

對此，朱鳳蓮強調，「正是在一個中國原則的前提之下，中國台灣地區才得以以適當名義和身份參與世界貿易組織。台灣以單獨關稅區身份加入世界貿易組織，不構成台灣加入區域自貿安排和商簽雙邊自貿協議的先例」。

針對台灣駐德代表呼籲世界揚棄「一個中國」政策，國台辦發言人朱鳳蓮強調，民進黨當局的台獨話術，撼動不了國際社會的一中格局。（微博＠國台辦發布）

另一方面，近來部分國家對台動作頻頻，美國法案建議邀請台灣參與2022年環太平洋軍演、加強國民警衛隊與台方合作；英國護衛艦日前通過台灣海峽；法國參議院參訪團計劃10月訪台。

朱鳳蓮則表示，台灣是中國的一部分，台灣問題是中國的內政，美國政府和美國國會無權干涉。「堅決反對我建交國同中國台灣地區進行任何形勢的官方往來」，有關國家應該妥善處理涉台問題，不要做不利於台海和平穩定的事。

隨著蔡英文政府將「中華民國」內涵台獨化，以及港版國安法的落實，在香港舉辦「雙十」活動越發不易。圖為2013年香港民間舉辦慶祝雙十酒會。（中央社）

她說，民進黨當局切勿誤判形勢，任何企圖依靠外部勢力謀「獨」的行徑終將是失敗的。大陸遏制「台獨」，遏制台美勾連的決心絕不是嘴上說說的。

另外，台駐德代表謝志偉日前稱，世界早應揚棄「一個中國」政策，並以一個「中國政策」取代之，再搭配一個「台灣政策」。

對此，朱鳳蓮強調，大陸堅決反對任何人以任何方式製造「兩個中國」或「一中一台」。民進黨當局和「台獨」勢力不斷玩弄「台獨」話術，搞各種謀「獨」勾當，撼動不了一個中國原則和國際社會的一中格局。