兩岸爭入CPTPP展開經濟角力

本月16日，北京宣布正式申請加入《全面與進步跨太平洋夥伴關係協定》（下簡稱CPTPP）；緊接在22日，台灣方面亦宣布申請加入CPTPP。北京與台灣兩岸同時申請加入CPTPP，令本來就已相當複雜的問題增添了更多政治元素。申請的結果勢必影響到整個地緣政治的形態。



CPTPP規定國家和獨立關稅區也可以申請加入成為新成員，但必須得所有成員同意。這意味着北京或台灣都要說服現有的11個成員國，更可能得遊說已經在今年2月已申請加入CPTPP的英國同意。而且，北京已表明反對台灣加入，亦即代表如果北京比台灣先加入CPTPP的話，那台灣當局將很不可能加入CPTPP。相反，如果台灣先加入的話，估計也不會希望北京能加入。這對於CPTPP各國而言，無疑是一條「二選一」問題。

CPTTP11個成員國很可能得在北京和台灣兩者間「二選一」。

北京與台灣各自的支持者

自北京宣布加入之後至今，新加坡、馬來西亞、越南、新西蘭這四國已公開表示支持北京加入，甚至比2月就已申請的英國所得到的聲明支持還要多。在其餘國家當中，汶萊是東盟成員，與北京早在RCEP中有關係，在大部分東南亞成員國都已表態支持北京的情況下，汶萊也不太可能獨自反對。

新加坡等東南亞成員國已表態支持中國加入CPTPP。（中國外交部網站）

墨西哥、秘魯、智利三國與中國的關係一般，它們也許更希望美國而不是中國加入；如果美國希望加入並排除中國的話，它們也許會配合。但既然美國已多次表態美國當下的急務是改善國內競爭力，不考慮會加入CPTPP，它們亦沒有強烈理由反對中國加入。

北京比較難以確定的只餘下日本、澳洲及加拿大這三個近年關係轉差的國家。但要爭取這三個國家支持也非完全沒有希望。畢竟日、澳兩國雖然與中國交惡，但去年仍然在經濟誘因下加入了中國主持的RCEP。而且三國也沒有公開表達反對中國加入。

反觀台灣獲公開支持的只有日本和美國，然而美國根本不會選擇加入，在CPTPP內的影響力大為受制。澳洲據傳與日、加在相討希望讓台灣加入，但這充其量也只有三個國家願意站台。

政治支持不及經濟因素重要

台灣之所以積極加入CPTPP，是因為懼怕被北京經濟孤立，尤其是在RCEP簽署之後，中國的貿易版圖與東南亞及周邊地區已開始融合，台灣進一步意識到自己將會在經濟上被孤立，因此這次CPTPP對台灣而言機不可失。

近年，美國等西方國家經常在政治上打「台灣牌」以圖拑制中國發展，不過大部分只是為台灣提供一些口惠實不惠的政治表態和支持，對台灣廣大百姓根本起不了多少實質幫助。台灣為了巴結美國獲得支持，不惜開放美國的瘦肉精豬肉等進口台灣，加大軍購，但美國除了政治上的一些表態之外，卻鮮有能實質給予幫助。

例如早前北京對台灣打出「水果牌」，但美國等西方國家只能聲援。一些國家聲稱會大買台灣水果，但外貿數據上，只有日本真正明顯增加了台灣鳳梨入口。然而雖然台方大肆宣傳日本入口的台灣鳳梨增加七倍，但實際上對比起往年台灣的鳳梨出口量下降了近三成。而在這CPTPP的問題上，美國自身甚至不打算參加，對台灣所能提供的實際幫助也相當有限。

北京深明長遠而言，累積經濟力量比短期的政治牌更有影響力，是以申請加入CPTPP堵塞台灣比起一些政治口號更重要。即使個別國家對北京的加入帶有政治考慮，但在「二選一」的情況下，台灣也極難說服全部11個成員國自己比北京更有經濟吸引力。