CPTPP｜北京批開放核食出賣台人健康　陸委會：依國際標準處理

關於蔡英文政府可能解禁日本福島核災區食品進口，以增強加入CPTPP的機會，國台辦批評，「一再出賣台灣民眾健康利益，必將進一步喪失人心」。對此，台灣陸委會回應，食品進口一定依國際標準、科學證據處理，不存在出賣台灣人民健康的問題。



9月29日，國台辦舉行例行記者會。針對蔡英文政府擬以獨立關稅區加入世貿組織（WTO）的模式，申請加入《全面與進步跨太平洋夥伴關係協定》（CPTPP），發言人朱鳳蓮強調，「正是在一個中國原則的前提之下，中國台灣地區才得以以適當名義和身份參與世界貿易組織。台灣以單獨關稅區身份加入世界貿易組織，不構成台灣加入區域自貿安排和商簽雙邊自貿協議的先例」。

至於台灣可能為尋求日本支持，解禁日本福島核災區食品，朱鳳蓮則批評，「民進黨當局為謀取一黨政治私利，一再出賣台灣民眾健康利益，必將進一步喪失人心」。

陸委會重申，參與區域經濟合作是台灣既有國際權利，任何國家無權置喙。圖為陸委會主委邱太三。（陸委會提供）

對此，台陸委會當天下午回應稱，「中華民國是主權國家，台灣從來不是中華人民共和國的一部分。我們已經是WTO、APEC等國際經貿組織的成員，對外參與任何區域經濟合作及協議的談判，是台灣既有的國際權利，任何國家、任何人都無權干涉、置喙」。

台陸委會強調，「政府申請加入CPTPP是為強化與區域國家經貿鏈接，提升台灣經濟競爭力，為人民創造更好的經濟與生活環境。守護人民安全、健康，是政府的第一要務，涉及食品進口問題，一定會依國際標準、科學證據處理，不存在出賣台灣人民健康問題」。

台陸委會批評，「中共當局長期以蠻橫手段在國際間操作『一個中國原則』的政治框架，阻擋台灣參與國際經濟組織或協議，不僅傷害台灣人民情感、無助兩岸關係正向發展，也不會得到國際民主自由國家的普遍支持」。