民進黨創黨35年　蔡英文：要讓下一代台人「自主決定國家未來」

台灣總統蔡英文周二（28日）出席民進黨創黨35周年餐會。她致詞時表示，在變局中台灣面臨很多挑戰，但民進黨仍然要堅守主權、鞏固民主，讓下一世代的台灣人，繼續享有民主和自由，並且能夠「自主決定國家的未來」。



台灣立法院長游錫堃28日在當年民進黨創黨地點圓山大飯店，以「1986年黨外後援會召集人」身份，邀請當年創黨同志重返舊地敍舊，蔡英文及民進黨秘書長林錫耀也赴現場致意。蔡英文感謝前輩們將生命中最精華的時間線給民進黨，勇敢承擔，讓民進黨可以成立、成長，而且不怕當時威權統治的威脅，是台灣民主成長過程中最具關鍵的事件。

游錫堃（右）在當年民進黨創黨地點「圓山大飯店」，以「1986年黨外後援會召集人」身份，邀請當年創黨同志重返舊地敍舊，蔡英文也赴現場致意。（游錫堃辦公室）

蔡英文說，35年是一個人可以從小孩長大成人，35歲是邁入成熟，承擔起責任的年紀。民進黨在這35年來，伴隨台灣走過解嚴、台灣總統全面直選；從在野到執政，歷經政黨輪替，以及完全執政的歷練。

她強調，作為民進黨主席，她時刻提醒自己「民進黨這塊招牌是有重量的」，也希望所有黨內同志，不能忘記創黨前輩為台灣民主犧牲奉獻的勇氣和決心。

蔡英文稱，面對境外的威脅，看到台灣內部出現一些更極端，試圖分化社會的言論，這一代的民進黨人，責無旁貸，肩負使命，更要繼續深化台灣的民主，促進溝通和合解，團結一致，壯大台灣，才能守護我們現在所有的一切，能夠繼續下去。

蔡英文、游錫堃與民進黨創黨前輩合影。（民進黨）

蔡英文也說，這幾年來，台灣跟國際的互動不斷增加，並通過多元的方式，深化實質合作的夥伴關係，「今天的台灣在國際地緣上、戰略上、經濟上，都有一個不可被忽略的關鍵性地位」，台灣今天的一舉一動，國際間都關注，「台灣今天也成為了世界的台灣」。

她表示，過去幾年來陸續為台灣完成許多重要的改革，未來的路，民進黨還有很多的挑戰。她希望和所有民進黨的同志互相勉勵，不忘初心，傳承創黨前輩的勇氣跟決心，繼續帶領枱灣走向更尊嚴、自主、光榮的方向。

游錫堃致詞時表示，1986年9月28日，許多民主前輩在圓山大飯店一起創立民進黨，「可以說是我們共同的驕傲」，但如果沒有全民支持，哪裏會有民進黨，「又不是我們在這邊喊簽名、喊聲就能組黨」，民進黨的助產士是當時一百多位的共同簽名者，但民進黨的創黨人，是1986那個世代的所有台灣人，是那個世代的台灣人共同創辦的。

游錫堃在會上致辭。（民進黨）

游錫堃說，民進黨滿13歲時，台灣政黨輪替，政權和平轉移，陳水扁當選台灣總統；滿29歲時，蔡英文當選台灣總統，除第三度政黨輪替外還完全執政，這不是民進黨有多厲害，而是是全台灣人民大家願意支持，民進黨才可以第三度政黨輪替、重新執政。

他感謝創黨前輩的臨門一腳，得以創生民進黨外，並特別感謝蔡英文，他說，「我很少公開跟她感謝，但其實大家心裏上都知道，2016年能完全執政，那是在蔡總統領導下才能完全執政」。他讚美在蔡英文領導下，台灣國際地位節節上升，抗疫績效成為國際典範，民主制度更成為華人世界的燈塔，「可以說民進黨自己打拼，但是擔任主席跟總統的蔡英文女士，領導有方」。

游錫堃也強調，若沒有過去先賢打下的基礎，就沒有1986年的民進黨，過去大家受國民黨教育，都稱台灣的民主政治，是國民黨代表盟軍接收台灣後從中國帶來的，但後來比較了解後，就發現台灣民主不是突然帶來，就可以變成民主。就如同美國將民主帶去阿富汗，二十年過後，「阿富汗有變成民主國家嗎？沒有啊」，因為民主自由不是天上掉下來，就忽然間會變民主，是在這片土地上的人民，大家用血、淚、汗水灌溉而成的。