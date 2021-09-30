曾獲李登輝接見、祖上於基隆經商　準日相岸田文雄與台灣關係匪淺

日本自民黨總裁選舉昨日（29日）結束，由前外相岸田文雄勝出，其預定在10月4日組成內閣，成為新一任日本首相。日台關係的前景亦隨之備受注目，事實上，岸田文雄與台灣甚有淵源，早年曾多次訪台，受到前總統李登輝接見，並對李登輝的廣島亞運行發表過看法；有「酒豪」之稱的他亦曾替腸胃不好的前首相安倍晉三擋酒。值得一提的是，其曾祖父岸田幾太郎家族，曾在基隆開店，相關建築至今保存良好。



岸田文雄料在10月正式成為新首相。（Reuters）

1994年9月9日，李登輝接見了自民黨眾議員鹽谷立所率領的國會議員訪問團，當時的日本議員當中，便包括安倍晉三及岸田文雄，他們由日本交流協會台北事務所所長梁井新一等人陪同下到總統府。而隨着台灣國史館在自民黨總裁選舉後貼出相關合影，岸田文雄當年的青澀照為此得以廣傳。

當時，包括在座的日本眾議員以及前日本法務大臣秦野章等人皆支持李登輝前往廣島出席亞運，而岸田文雄正正是廣島出身，他曾開玩笑的表示，自己如果不說點話，恐怕會沒辦法回國。他又稱，要否邀請李到廣島由亞奧會評議會決定，惟日本政府應有自己的政治判斷，台灣有台灣的要求，北京有北京的意見，日本政府則應做出讓「第三國」看來合理合法的決定。

岸田文雄曾多次訪台，並受到李登輝接見。（國史館Facebook）

後來在1997年3月，岸田文雄又再隨時任自民黨青年局長的安倍晉三率領的議員團訪台，在出席晚宴時，大量好酒被拿出來款待貴賓，惟安倍等人酒量都很差，頂多就是一杯啤酒或紅酒的程度。

為免被指不懂禮數，此時岸田一句「交給我吧」，就挺身而出為對方擋酒，對酒量很好的台灣立委們一一接招，不論啤酒、紹興酒還是酒精濃度超過60度的茅台酒，他都一飲而盡，締造了一直被傳誦的「酒豪傳說」。

去年7月30日，李登輝逝世後，岸田文雄專門到訪台灣駐日代表處，簽上姓名以示悼念。台灣前行政院長、現任駐日代表謝長廷昨日便透露，當時岸田對於台灣問題也表達了關心和重視。

而對於台日關係前景，國策研究院執行長、當代日本研究學會會長郭育仁亦表示，岸田文雄擔任首相對台灣最好，其有意強化對台的支持與合作，並認為繼新疆、香港後，中國大陸的下個目標正是台灣，若台海有事，日本亦不能置身事外。

專家表示，岸田文雄擔任首相對台灣最好。（岸田文雄Facebook）

岸田文雄與台灣的淵源遠不止於此，其曾祖父岸田幾太郎家族，曾在基隆經營着兩間店。

據文化局長陳靜萍介紹，生於廣島縣東廣島市的岸田幾太郎在1895年、28歲時搬到基隆，於昔有「基隆銀座」美名的義重町，即現義一路至義二路一帶經營和服及木材買賣事業，其至1899年返回廣島縣吳市。

據指，義重町為日治時期全台最繁華的商業街，是當時的行政、金融與文化生活中心，也是當時基隆日本人經營工商事業的主要場域之一。

在當地，岸田幾太郎開設了「岸田吳服店」與「岸田喫茶部」，當中「岸田吳服店」販賣高級日本和服與舶來品，現址為信二路290-1號，其一樓是一間烘焙店，2樓則為意大利餐廳；「岸田喫茶部」則在隔壁，國民政府遷台後轉為「小上海小酒館」營業，直到1951年結業，其現址為台灣最早的繁體中文書店「自立書店」，該店已有70多年歷史，為文化局2019年送案成功申請的9件「文化部補助私有老建築保存再生計劃」之一，惟現因修繕而暫停營業。

對此，基隆市長林右昌周四（30日）表示，目前有關建築保存良好，屋主亦致力於建物保存和翻新，又指歷史淵源讓台日有了連結，市府對這樣的機緣和緣分感到非常榮幸，希望未來雙方能更友好，有更多交流。至於會否建議中央邀請岸田文雄訪台，他就指政治上的事情要由中央進一步討論。