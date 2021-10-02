車Cam直擊｜驚悚一刻！花蓮鬧市冧樓　路經綿羊仔險被活埋

台灣花蓮市區大樓一瞬倒塌！花蓮火車站附近已停業的7層高酒店漫波假期飯店，昨（1日）下午3時46分突然整棟意外倒塌。有車Cam片記錄下驚心一幕，樓房如一塊巨大石碑一秒整個拍倒在前方馬路上，一台行駛中的綿羊仔(小型電單車)疑似閃避不及，鐵騎士生死引起關注。



經4小時挖掘搜索，確當局認並無人員被壓在倒塌大廈底下。消防根據民眾提供行車記錄影片等綫索，鎖定事發當時有3輛車經過，經陸續查訪，晚間全部聯絡到車主，包括片中的王姓鐵騎士，確認平安。台媒另引述負責拆樓的亞國機械工程行表示，找到鐵騎士在確認對方沒有受傷後，也送上紅包壓驚。

一度為騎士擔心的網友們表示：「真是祖先保佑！」同時質疑施工方究竟是如何拆樓、是否具有專業資格和學識，「沒地震也可以看到大樓倒塌可悲」，「拆房子的公司該先抓了吧」。

停業中的漫波假期樓齡41年，是地下1層、地上7層建物，原本有50間客房。業者委託百盛營造公司動工拆除，9月中至今施工已2周。

拆樓承包商亞國機械工程行昨傍晚發聲明說，該飯店本來就屬於危險老舊建築物，、可能一樓前方主力柱在多次的地震以及拆除過程中的震動有龜裂，導致拆除到最後時，前方支撐無力向前倒塌。

花蓮縣督促承包商連夜清理，限2日上午10時前拆除完成，再後續恢復交通等工作。