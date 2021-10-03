金鐘獎｜炎亞綸感謝「生長自由奔放地方」　兩原因獲大陸網民力挺

第56屆金鐘獎2日晚間落幕，藝人炎亞綸獲頒綜藝節目主持人獎時，在感言提到「我要感謝我生長在一個讓思想可以自由奔放的地方，我相信我們有無比光明的前途，加油！」。

這番感言隨即引起一些大陸網民斥責「台獨」，但隨即也罕見有不少大陸網民力挺炎亞綸。有網民表示，就文化產業的自由度，結合近期大陸一些舉措來看，炎亞綸「說得沒錯」；也有人說，炎亞綸並沒有說那個地方是哪裏，反問「覺得這句話有問題的人，是覺得中國不自由？」



此次金鐘獎一席話，旋即受到台灣輿論讚賞，總統蔡英文也發Facebook帖文表示，這可能是很多創作者的心聲，「我們也會繼續捍衛多元自由的創作環境，因為這是培養出優質電視廣播作品的沃土」。

炎亞綸金鐘獎一席言論引起大陸網民熱議。（炎亞綸微博圖片）

不過這樣的言論到了微博則一石激起千層浪。有網民痛斥炎亞綸「台獨」：「請炎亞綸先生就待在那個可以思想『自由』講話『自由』的地方吧，既然台獨就不要再來大陸撈金了」，並細數他過去的「台獨言論」，要求官方封殺他。然而罕見有不少大陸網民力挺炎亞綸「說得沒錯」。

有網民表示，「覺得這句辱華的人腦子才是辱華」、「覺得這句話有問題的人，大陸束縛你了？你不自由？文字獄大可不必」、「他說的話有甚麼問題，評論裏是覺得大陸不開放？？？」不過，也有許多人表示，若單論文化產業的自由度，結合近期大陸推出「限娘令」、《超人迪加》被禁播等事件，炎亞綸「說得沒錯」。

炎亞綸與節目搭檔唐綺陽、吳姍儒出席慶功宴。（36題愛上你 Facebook）

炎亞綸此次憑藉主持公視節目《36題愛上你》獲頒綜藝節目主持人獎，他早前就曾被傳為此節目放棄擔任大陸真人騷《少年之名》導師的邀約，但也有說法指他一早就因爭議言論在內地形象起爭議，是被取消邀約而非主動放棄。

2020年4月8日，世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）在記者會上表示受到台灣攻擊以及種族歧視，當時炎亞綸以全英文批評譚德塞「為何不閉上臭嘴，好好做你的工作！」，結果遭大陸網民出征。而這次言論惹議後，他解釋想表達的是「我們想像力很自由奔放」，並表示「今天是我的夜晚，我想享受我的開心。」