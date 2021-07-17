台劇《神之鄉》展閩南民間信仰　桃園大溪陀螺從何而來

宮廟數量遠多於便利商店的台灣，往年農曆七月前全台各地皆有豐富的祭祀、繞境活動，但受到新冠肺炎疫情、與全台三級防疫警戒不斷延長的影響，至今仍暫停舉行宗教集會活動，宗教場所亦並未全部開放。不過最近播出以民間信仰為題材的電視劇－《神之鄉》，剛好可以讓民眾通過戲劇感受神明慶典中的熱鬧氣氛。



台劇《神之鄉》近期播映，讓在家防疫的民眾能通過戲劇感受神明慶典的熱鬧氣氛。（Facebook@神之鄉The Summer Temple Fair）

《神之鄉》改編自台灣漫畫家左萱的同名漫畫，以桃園市大溪區普濟堂每年舉行之關聖帝君誕辰（農曆六月二十四）活動為題，講述傳統民間信仰與大溪獨有的「大陀螺文化」。

說到桃園大溪，可能很多人並不熟悉，但說到已故「帽子歌后」鳳飛飛（1953－2012年）的家鄉，各位可能就有些許印象。大溪開發的時間相當早，清代以來就有許多來自福建漳州的先民在此落腳、開墾，從大溪和平街上當地人稱「大溪大廟」、建於嘉慶十八年（1813）主祀開漳聖王的福仁宮，就能一窺端倪。

福仁宮之興盛反映清代北台灣開墾發展。19世紀後半台灣開港通商時的外銷商品茶葉、樟腦有關。大溪擁有豐沛的林業資源，加上當時還可通過大漢溪（淡水河主流上游，範圍涵蓋新北市、桃園市、新竹縣）將貨品送到下游艋舺（今台北市萬華）等地，讓大溪成為北台灣重要的商港之一。

桃園大溪福仁宮建於清嘉慶年間，有悠久的歷史。（Facebook@王雅婷）

隨着福仁宮信仰圈擴大，光緒二十年（1894）開始由十個字姓組織（公號）輪值半里開漳聖王的祝壽祭典。當地人稱「着姓」，因包含在地的李姓（金德興）、江姓（昌興季）、林姓（金福昌）、簡姓（福漳隆）、張廖姓（福仁昌）、黃姓（永漳安）、呂姓（金漳利）、王遊姓（金閩安）、陳姓（金漳福）與雜姓（金漳盛）。

《神之鄉》第一集開場便聚焦在飾演男主角的爸爸－演員王識賢懷抱的大陀螺身上。關於大溪陀螺，傳說與台灣「五大家族」之一的板橋林家有關。嘉慶二十三年（1818），板橋林家始祖林平侯（1766－1844年）為避免被漳泉械鬥波及，舉家遷居大溪。

當時林家為了建造通議第大宅（今不存），延攬許多來自原鄉的木雕工匠。宅地落成後部分工匠選擇在大溪落地生根，讓大溪木藝日漸興盛。工匠們閒暇之餘會用剩餘木料，製作成陀螺等手工玩具給孩子玩。

不過今日為台灣民眾熟悉的大溪大陀螺，是由從事雕刻業的簡武雄發起，於1968年開始有成人打大陀螺的活動，後他於1981年7月20日成立「大溪鎮陀螺俱樂部」，並於福仁宮廟前廣場舉行「陀螺王表演賽」，之後每年陣頭（民間慶典中的遊藝活動）遶境，都會在福仁宮廟前廣場表演打陀螺。

據台媒報道，鳳飛飛童年也曾在福仁宮廣場前套圈圈、打陀螺，但非常可惜的是2013年桃園縣（今桃園市）政府實施「鳳飛飛足跡與入口意象」工程，將廟埕的水泥地鋪上石板，導致廟前廣場不再適合打大陀螺，民眾只好改到普濟堂廟前廣場。

而《神之鄉》以「南媽祖，北關公」帶出的普濟堂，則是建於1902年的廟宇。據學者研究最早是由大溪街上的江姓氏族之私人信仰，從大陸奉請關公、關平太子、周倉將軍於私宅。後來香火鼎盛於1926年開始朝公眾廟宇發展，並通過每年農曆六月二十四的繞境儀式，來增加影響力與信仰圈，今日已成為大溪區、復興區的重要神明。

《神之鄉》以閩南文化、台灣桃園當地特色為題，不過播出後有部分大溪民眾認為該片不夠考據，因為與大陀螺真正有關聯的是福仁宮而非普濟堂，況且福仁宮還有大陀螺展示廳展示歷年比賽陀螺。但有可能與近年桃園市政府舉行「大溪藝文祭」、「大溪大囍」等與六月二十四相結合的活動，活動中也有各式陀螺表演，讓該劇遂以普濟堂、關聖帝君為主要背景。