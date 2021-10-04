被揭造假反更紅　台極簡女網紅NanaQ昏迷送院堅持不留醫再惹熱議

YouTuber「NanaQ」以推廣極簡主義的生活方式走紅，聲稱不用化妝品、衛生紙、洗澡只用清水等，卻遭網友揭發過去影片、生活照有不少地方和理念相左引起爭議，儘管掀起巨大批評聲浪，她仍堅持做自己，並繼續在群網站上發文，怎料3日下午卻透露自己昏倒並搭上救護車的消息，引起熱議。



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NanaQ在3日於Instagram發出長文，一開頭就談到昨（2）日「是我人生最接近死亡的一天」，驚嚇的用語讓大批網友都相當擔心，她接著透露自己疑似昏倒被送上救護車，抵達醫院被拉出救護車的那一瞬間，她看著天空心想：「今天天氣真好，這會是我的最後一天嗎？」

隨後，NanaQ坦言上救護車時，有朋友陪同，後來到了醫院繼續不斷反覆昏迷與驚醒，每一次睜開眼都會看到哥哥、嫂嫂關心的眼神，意識恢復後家人勸她住院休養，但她堅持「我打死也不要，我就是任性，就是想回自己的極簡房間睡覺」，於是家人一路送她回家，沒想到她在開門之際又一陣暈眩，眼前一片黑，差點又陷入危險。

所幸，NanaQ後來順利回到家中，顧不了洗澡馬上躺床睡覺，經過一個晚上的休息後，早上8點多起床又出現嘔吐症狀，後來媽媽跟姐姐到家中照顧她，讓她感受到滿滿的愛，喊話：「希望大家在把自己過好的同時，也別忘了要好好地活著、好好地被愛，別讓愛妳的人擔心了，祝福。」她也曬出與家人的對話，從截圖中看來，她在醫院吊點滴吊了好一陣子才恢復體力（點擊放大瀏覽貼文原文及附圖）▼▼▼

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只不過，NanaQ在發出搭救護車的文章中，並沒有透露自己是因為什麼原因而送醫，因此讓不少網友擔心「妳要保重，要平安」、「發生什麼事情了，好擔心」、「好奇是什麼原因要叫救護車」、「該不會是打疫苗副作用吧」、「聽起來有腦震盪症狀耶，要去檢查一下喔」、「看起來好嚴重，早日康復」，引起熱議。

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【本文獲「ETtoday」授權轉載。】