極簡主義女NanaQ造假！聲稱畢生只喝1次奶茶　3大網紅惡搞超爆笑

台灣極簡主義YouTuber「NanaQ」因一部「自律的女生有多可怕」爆紅，雖然網路上出現許多質疑NanaQ生活方式與言行不一的討論，但也出現許多創作者的模仿惡搞影片，逗得網友哈哈大笑。



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一、雞城武想一夜暴富

在YouTube擁有1.42萬訂閱的「雞城武想一夜暴富」以「自X的女生有多可怕」為題模仿NanaQ影片，點閱率近20萬，尤其聲音幾乎神還原，讓網友爆笑「那聲音是練習多久才發出來的」、「笑到快瘋掉」，影片中模仿NanaQ稱「畢生只喝一次奶茶」，後面補刀一句「但我不是畢生」，讓網友表示「我笑瘋」、「戳到笑點」。

二、Huhu張瑚

將標題換成「自律的男人有多可怕」，huhu張瑚變身成huhuq，更「擅自」feat NanaQ，但生活作息卻與NanaQ完全相反，一聽到鬧鐘就會馬上爬起來關掉、早餐會吃高熱量餅乾，刻意模仿的聲音也讓網友爆笑「整個笑到無力」、「講話的嘴學和方式學的好像」、「很有創意，快笑死」。

三、居居厚

以「跟自律女生比｜不自律的女生現在怎麼樣了」為題，居居厚雖然拍攝手法是模仿惡搞NanaQ，但內容更貼近一般人心聲，居居厚起床第一件事是怨嘆自己為什麼要上班，揶揄自己體重很重，所以早上安排2分鐘運動，睡前也會擦很多保養品「因為知道自己皮膚不好」，一讓大家直呼「這才正常」、「彷彿看到自己的生活」、「怎麼有種似曾相似的感覺」。

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