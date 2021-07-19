台「造假極簡網紅」NanaQ再斷正　抄外國作品仲攞嚟賣被作者發現

YouTuber「NanaQ」以推廣極簡主義的生活方式走紅，聲稱不用化妝品、衛生紙、洗澡只用清水等，卻遭網友抓包過去影片、生活照有不少地方和理念相左，遭批「做作」，然而爭議尚未平息，她近日又被發現臨摹畫作販售，卻未經原作者同意，該名遭侵權的原作者還公開在Instagram上喊話請她處理，引發熱烈討論。



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有網友在Dcard上曬出NanaQ 6月時在IG曬出臨摹的一幅畫作，該篇貼文僅在圖片部分附上原圖，內文卻僅僅寫下「你是巨大的海洋」，未標記圖的來源，拍攝該畫面的攝影師Jaxon Roberts在得知此事後，18日在個人Instagram發布限時動態表示自己雖然不介意作品被臨摹，但是如果臨摹了卻宣稱是自己的創作，並且未經過他的同意就擅自販售營利「我就必須畫清界限了」，而該文也標記了NanaQ。

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此外，該攝影師還附上了其他臨摹他照片的畫家作品，透露自己看過很多有天分的藝術家臨摹的作品，「但是我希望能像這個貼文一樣註明來源」，表達了對NanaQ沒有標明來源，並且擅自販售營利的不滿。

事件引發討論後，NanaQ將該貼文刪除，掛在網購平台上的頁面也已下架，目前也已經看不到Jaxon Roberts原先發的限時動態，有網友私訊詢問，他則透露NanaQ已經親自向他致歉。

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【本文獲「ETtoday」授權轉載。】