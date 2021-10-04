崔俊明指默沙東口服藥較瑞德西韋便宜　減醫療負擔　為疫情帶曙光

美國默克藥廠（Merck）周五（1日）公布，其有份研發的新冠病毒口服藥物（Molnupiravir）能夠有效將確診者入院或死亡風險減低一半，將會向美國食品及藥物管理局（FDA）申請緊急使用授權。

香港醫院藥劑師學會會長崔俊明今日（4日)在港台節目《千禧年代》指，根據藥廠的研究結果，該口服藥物對變種病毒有效，而副作用主要為頭痛 、肌肉痛及肚瀉等。他認為藥物可減輕醫療負擔，為未來疫情下的曙光，

港大感染及傳染病中心總監何栢良則指，藥物研究只涉及數百人，未能完全反映其安全性。他指該藥物對人的「核糖核酸」有一定潛在風險，或對肝、心臟等重要器官有潛在毒性，亦需要關注其致癌性。



美國默克藥廠研發口服藥molnupiravir，指它可以將受感染人士的入院或死亡風險大減一半。（Reuters）

香港醫院藥劑師學會會長崔俊明指，口服藥物原研究醫治流感。藥廠招募了輕中度的患者，他們同時有至少一個高風險因素，包括心臟問題等，導致他們未能於短時間內出院，而當中亦包括感染變種病毒的患者。

根據藥廠研究，藥物可減少入院或死亡個案至少一半，或可令輕中度患者不用入院治療，減輕醫療負擔。他指，藥物副作用主要為頭痛 、肌肉痛及肚瀉等，加上每個療程約需約5,000元，為「瑞德西韋」的三分之一，形容屬未來疫情下的曙光。

不過，他指現時全球搶購藥物，考慮到本港疫情不算嚴重，藥廠或會優先出售給疫情較嚴重或疫苗接種率低的國家。有指醫院管理局計劃向默沙東購買500個療程，崔俊明指難判斷需要購買的療程數目，因本港現時無本地感染，對藥物需求不大，惟需要視乎日後會否爆發變種病毒。

何栢良：要關注藥物的致癌性

港大感染及傳染病中心總監何栢良於同一節目上指，藥廠的聲明未披露全部資料，而研究亦未完成，加上只招募數百人，未能完全反映有關藥物的安全性、副作用的風險等。他指，藥物雖然可減低入院及死亡率50%，不過「與靈丹妙藥有一定距離」，而疫苗現時的有足夠數據顯示可減少重症及死亡率90%，認為疫苗於成效上「贏九條街」。

他亦指，由於藥物透過抑制病毒繁殖，令病毒於複製「核糖核酸」時出錯及死亡，不過對人體內的「核糖核酸」亦有一定潛在風險，有機會對重要器官造成潛在毒性，如肝、心臟，甚至需要關注其致癌性，不能夠單憑數百人的研究判斷藥物的安全性。