解放軍機頻繞台　洪秀柱稱「非針對台灣」：大陸要打台灣不需飛機

國民黨前主席洪秀柱近期一段發言引發台灣熱議。由於解放軍機在10月4日當天，出動56架次巡航台灣西南空域的「防空識別區」（ADIZ），洪秀柱於5日對外表示，「中國派出幾十架軍機，真的是針對台灣來的嗎？不是吧？是要對付那些三不五時出現的西方艦隊，台灣太小了沒什麼了不起，大陸真的要打台灣，不需要用飛機。」



洪秀柱10月6日晚間說明最近大陸軍機飛越台灣防空識別區的話題引起高度關注，5日有媒體問到她對此事的看法，當時由於正準備參與國民黨主席交接典禮，難以完整表述，所以透過臉書（facebook）跟大家分享她的意見。



國民黨前主席洪秀柱當地時間10月6日晚間說明，最近大陸軍機飛越台灣防空識別區的話題引起高度關注。洪秀柱暗指美國才是南海、東亞對峙態勢升高的罪魁禍首。 （facebook@洪秀柱）

洪秀柱說，大陸軍機飛過台灣的「防空識別區」，並非穿越「領空」。防空識別區不同於「領空」，是每個國家單方面劃定的預警區域，不但沒有國際法效力，也不受到任何國際組織的監管。 「『中華民國』防空識別區」劃定的界線，甚至涵蓋了中華民國大陸地區的東南陸地區域。

台灣空軍司令部發布「捍衛領空，永不妥協」的影片，試圖展現守護台灣的決心，卻在「領空」兩字的運用上造成了誤解，讓民眾以為「防空識別區」等同於「領空」；且該篇臉書貼文，也錯誤引用台灣抗日名將高志航的一段話。

洪秀柱提到，高志航將軍在為國殉難前曾說道：「身為中國空軍，怎能讓敵人的飛機飛在我們的頭上。」

台空軍司令部的貼文擅自移除「中國」兩字，改為「身為空軍」。此前也有媒體注意到，2016年蔡英文搭乘空軍一號視導花蓮基地時，也曾在臉書上引用過這段話，當時她已將「中國空軍」竄改為「中華民國空軍」，沒想到現在空軍司令部更直接將「中華民國」四個字一起省略，還真是「一勞永逸」。

洪秀柱反批民進黨時常攻擊國民黨「去大陸不提『中華民國』」，事實上，民進黨才是真正在台灣抹除「中華民國」歷史、扭曲「中華民國」涵義的禍首，這正是蔡英文為何想盡辦法閃避「中國」兩字的緣故，也是兩岸關係日益緊張的本因。

她進一步說，台灣媒體對於南海情勢碎片化的資訊，讓民眾難以一窺全貌，也容易造成誤判。當媒體報道解放軍機飛越台灣防空識別區的同時，卻鮮少人注意到，包括美、日、英、新（西蘭）、荷、加等六國的17艘軍艦，現正在南海進行為期一周的聯合軍演，其中美英的航母上，都承載了百餘架戰機和數十架支援機，比這四天「擾台」的軍機加起來還要多。

過去數年，南海一直都是全球最繁忙的海路，每年有超過十萬艘商船經過南海，中國大陸並沒有造成南海任何情勢的緊張或安全的威脅，否則東協國家必定反彈，且世界的貨品商貿也必將受阻。美國為首的西方國家一口咬定中國大陸毀棄了「南海不軍事化」的承諾，然而美國前駐華大使芮效儉還原事實的真相。

洪秀柱引用芮效儉說法，指出2015年9月25日，中共總書記習近平和時任美國總統奧巴馬（Bakack Obama）舉行聯合記者會，習近平提議以更理性的方式處理南海問題，並支持全面執行《2002年南海各方行為準則宣言》，呼籲儘早完成南海行為準則的諮商過程，也說明中國大陸無意將南沙群島軍事化。然而，芮效儉說，奧巴馬錯失了善加利用這項合理提議的機會，美國海軍反而增強了艦艇巡邏。

洪秀柱反問到底誰才是片面破壞區域穩定的威脅？是誰不願意加入《聯合國海洋法公約》，還千方百計、遠渡重洋的跑到南海興風作浪？ 2021年還沒過完，美國對華的海空偵察已達2,000架次，到底是誰在實施軍事的「脅迫」和「霸凌」？又是誰看不清國際局勢，刻意讓台灣捲入此番國際爭端當中，成為難以全身而退的「事主」？

洪秀柱更痛批，台行政院長蘇貞昌好意思抨擊國民黨的大陸政策，卻無法面對國民黨執政的八年期間，不曾有過「共機擾台」的事實。民進黨在短短五年內，不但讓台海陷入了兵兇戰危的局面，甚至扮演起西方國家阻礙、挑釁大陸的馬前卒，這才是台灣民眾必須面對的真正關鍵。