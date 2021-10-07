十一國慶｜全國逾七成民眾選擇「微度假」　最愛餐品竟是......

十一國慶假期向來都是內地民眾出遊的日子，但國內新冠肺炎疫情反彈，部分地區都提倡「就地過節」。然而，在本地「微度假」並未影響民眾的消費熱情，反而有更多人願意探索城市周邊的新景點。



美團昨日（6日）發布《2021年國慶黃金周消費趨勢報告》。報告顯示，省內游是今年國慶期間首選的旅游過節方式，全國異地消費用戶佔比22.4%，本地消費用戶佔比77.6%。綜合美團各業務（餐飲、住宿、旅遊、娛樂、出行等）的消費數據，今年國慶節期間的總體消費額與去年相比上漲29.5%，較2019年同比上漲51.6%。

在國慶假期的總體消費額排名前十的城市，分別為上海、北京、深圳、廣州、成都、重慶、杭州、武漢、蘇州、西安，其中武漢市同比去年的增速最高，達到61.5%。今年，「微度假」成為市民國慶假期旅遊出行的首選，當中以美術館、博物館為最多人選擇到訪的地點。美團數據顯示，全國美術館訂單量同比去年國慶增速為595.9%，全國博物館訂單量同比增長115.5%。

▼北京環球度假區是今年國慶假期北京最受歡迎的旅遊景點之一

隨着個性化旅遊需求的增長，市民出遊目的地從傳統熱門景點，逐漸轉向城市的新興景點。報告展示，今年國慶十個城市的新熱門景點，分別是北京環球度假區、上海前灘太古里、南京金陵小城、三亞后海村、杭州千島湖開元度假村、長沙文和友、深圳燈塔圖書館、西安奧體中心、天津德云社、成都蔚然花海等音樂節所在地。

除了出外遊玩，不少人都會選擇在國慶假期與家人、好友聚會。美團數據顯示，今年國慶長假美食消費熱門前十城市，為成都、北京、深圳、廣州、武漢、重慶、上海、西安、杭州、長沙，其中長沙為今年新上榜城市。此外，南昌的美食相關消費訂單量同比增長128%，在全國主要大城市中增幅最快，去年受疫情影響嚴重的武漢同比增速達到101%。而在眾多的餐飲種類中，火鍋是國慶期間訂單量最高的正餐品類，較去年增長29.9%。

火鍋是國慶期間訂單量最高的正餐品類。（中新社）

受惠於雙減政策，不少學生都功課數量、課外培訓力度都減少，家長都選擇為兒女報名參加夏令營，或一家人到城市郊區「微度假」。報告顯示，「遛娃」與「農家樂」的搜索量環比節前增長了352.7%與180.2%，另外全國商場訂單量環比上漲77.9%，其中親子玩樂商戶的平均訪問量環比去年同期上漲了36%；「夏令營」和「訓練營」的搜索量同比去年國慶分別提升219.2%和59.4%，其中運動培訓類的項目最受歡迎，例如潛水、衝浪、溜冰、冰球、馬術等。

國慶小長假，除了出遊、聚會，有人亦會選擇留在家中「充電」。惟與前述相同，最受青睞的餐品仍然是「萬物皆可涮」的火鍋。美團買菜數據顯示，一線城市火鍋品類訂單量環比節前均實現上漲，廣州、深圳、上海、北京的火鍋訂單量，分別增長78%、65%、34%、26%，其中國慶節假期前4天，廣州消費金額最高的一筆訂單是購買火鍋食材，總共花費800元。

10月5日，上海徐匯濱江，不少民眾在草地搭起帳篷。（中新社）

隨着新時代消費群體的崛起，露營、衝浪、潛水等新興小眾遊玩方式興起。美團App搜索數據顯示，露營搜索量同比去年國慶增長744%，衝浪搜索量同比增長188%，潛水搜索量同比增速為53%。其中，露營搜索量前三城市為上海、蘇州和重慶；衝浪搜索量前三城市為上海、萬寧、三亞；潛水搜索量前三城市則為上海、三亞和北京。此外，節假日期間參加音樂節也受到一眾年輕人追捧，當中以成都市為全國音樂演出門票訂單量最高的城市。

值得一提的是，不少年輕人都選擇在小長假享受平常難得的「慢生活」。報告顯示，瑜伽、體驗DIY手作工作坊深受年輕人喜愛，訂單量同比增速分別達到143%和114%。