港澳雙十節活動改成在台舉辦　陸委會：台灣傳承辛亥革命「正統」

針對北京日前舉辦辛亥革命110周年紀念大會，台陸委會痛批「片面扭曲歷史事實」。同時，由於港版國安法落實，陸委會將駐港辦例行在港舉辦的雙十慶祝活動搬回台灣，陸委會主委邱太三致詞時提到，辛亥革命主要精神是建設自由民主的國際社會，「台灣傳承了辛亥革命的正統」。



中共中央10月9日舉辦紀念辛亥革命110周年紀念大會，習近平致詞時重申「和平統一」的方針，但也強調「凡是數典忘祖、背叛祖國、分裂國家的人，從來沒有好下場」。

對此，台灣陸委會當天回應稱，「中國共產黨一貫藉由高舉孫中山先生、卻又否定辛亥革命成功與中華民國存在事實，來凸顯其法統繼承的正當性，這是片面扭曲歷史事實」。

台陸委會強調，「亥革命紀念日，就是中華民國國慶，孫中山先生與無數革命先烈創建了亞洲第一個民主共和國，就是中華民國，中華民國在台灣屹立不搖，台灣的民主自由體制創造繁榮社會，以及維護台海和平穩定的努力，受到國際社會一致肯定，更證明歷史潮流並不在專制霸道者的一方！」

邱太三在港澳各界紀念雙十活動上表示，台灣才是辛亥革命正統。（台陸委會供圖）

另一方面，由於港版國安法落實、台駐港辦官員「歸零」，台陸委會將港澳各界雙十紀念活動移師台灣舉辦。10月9日晚間，陸委會舉辦「中華民國110年國慶晚宴」，邀請港澳台鄉台商社團首長、留台港澳學生及各界重要人士近70人出席。

台陸委會主委邱太三致詞時強調，「中華民國始於辛亥革命，而辛亥革命的主要精神，就是建設自由、民主的國家社會。近年來，台灣的民主成果、經濟發展，以及防疫表現，一再受到國際社會肯定，充分說明台灣傳承了辛亥革命的正統，並且讓普世價值在這塊土地上落地生根、枝繁葉茂、屹立不搖」。

邱太三表示，「面對未來情勢發展，台政府會續秉不屈服、不冒進原則，堅定捍衛國家主權安全；也期待大家繼續做中華民國的最有力的後盾、最堅實的靠山，為世世代代的民主、和平及繁榮，並肩努力」。