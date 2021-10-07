雙十節｜港府示警勿分裂國家　台駐港辦停辦雙十慶祝活動

台灣雙十節將至，此前港府示警港人勿在「雙十」期間舉辦可能分裂國家的慶祝活動。

今日（7日），台陸委會證實，台灣駐港辦決定取消在香港舉辦2021年的雙十慶祝活動，並呼籲港府應保障港人「自主」慶祝辛亥雙十活動的權利。



邱垂正表示，台灣駐港辦今年不會在香港舉辦雙十節相關活動。（台陸委會供圖）

台陸委會發言人邱垂正表示，駐港辦已無台灣派駐人員，以及駐地整體不利的情勢等考慮，台方決定將不會在香港舉辦雙十節相關活動，但港澳各界慶祝雙十節的活動仍將在台灣繼續舉行。

他強調，香港各界長久以來普遍認知「國父孫中山先生在1911年推翻滿清的封建專制，建立中華民國革命的過程與香港密不可分」，因此針對香港各界「自主」舉辦辛亥雙十相關活動，強烈呼籲有關方面應正視歷史事實，保障港人的言論集會等自由權利。

7月30日，台駐港辦最後一名官員、經濟組組長倪伯嘉抵達台灣，台駐港辦官員正式歸零，僅存香港僱員代理負責日常簽證等庶務。（台陸委會供圖）

此外，特首林鄭月娥將推動《基本法》23條立法。對於蔡英文政府是否可能因此啟動《港澳條例》第60條，停止一部份或全部條例適用的問題，邱垂正指出，輿論關切港府推動《基本法》23條立法是否將進一步箝制人權自由，台方會持續密注其立法進展及可能影響。而《港澳條例》第60條情勢變遷條款，類似緊急命令性質，明文規定啟動條件系「條例之施行有危害台灣之虞之情形」，因此涉及台港澳民眾的各項權益，啟動與否要非常審慎。

他表示，台政府會持續關注評估「港版國安法」與《基本法》23條立法，「倘若未來有危害國家安全及損及國人權益之虞，政府也會積極啟動或研修相關法規，並採取必要的應變措施，以捍衛國家主權與民眾福祉」。