2028年前美台將建交？　國台辦：帶進棺材都實現不了的夢

蔡英文雙十演說強調「中華民國與中華人民共和國互不隸屬」，台立法院長游錫堃日前也自信2028年前可望台美建交，針對上述言論，大陸國台辦回應稱，所謂「互不隸屬」就是赤裸裸的販賣「兩國論」。而台美建交的「白日夢」，「帶進棺材裏也實現不了」。



10月13日，大陸國台辦例行記者會。針對解放軍軍機近期頻繁在台海巡航，台防長也稱目前台海形勢是40年來最為嚴峻時刻，國台辦發言人馬曉光指出，民進黨當局和「台獨」勢力誤判形勢，勾連外部勢力，不斷進行謀「獨」挑釁，是造成當前台海形勢緊張動盪的根源。



馬曉光表示，解放軍演訓活動是針對「台獨」分裂活動和外部勢力干涉，目的是維護台海和平穩定，捍衛國家主權和領土完整，從根本上維護中華民族整體利益和兩岸同胞的切身利益，完全是正義之舉。

他說，民進黨當局炒作所謂大陸「軍事威脅」，完全是顛倒是非，倒打一耙。這樣的謊言欺騙不了兩岸同胞和國際社會。倘若民進黨當局執迷不悟，不知懸崖勒馬，只會把台灣推向更加危險境地。大陸不僅有斬釘截鐵遏制「台獨」的態度，也通過實際行動展示着堅強決心。這場鬥爭一定是以「台獨」勢力失敗而告終。

馬曉光稱美台建交是帶進棺材都實現不了的夢。（新華社）

關於蔡英文雙十演說提及「中華民國與中華人民共和國互不隸屬」，馬曉光重申，這篇「講話」鼓吹「台獨」、煽動對立，割裂歷史、扭曲事實，以所謂「共識、團結」為幌子圖謀綁架台灣民意，勾連外部勢力，為其謀「獨」挑釁張目。

他強調，1949年以來，儘管海峽兩岸尚未完全統一，但大陸和台灣同屬一個中國的事實從未改變也不可能改變，中國主權和領土從未分割也決不允許分割。兩岸同屬一個中國，兩岸關係決不是「國與國」關係，所謂「互不隸屬」就是赤裸裸的販賣「兩國論」。無論企圖怎樣包裝「台獨」分裂主張，都不能掩蓋其分裂國家的邪惡用心。

值得一提的是，長年鼓吹「台美建交」的台灣立法院長游錫堃日前自信地表示，2018年他就說過10年內可達成台美建交，現在想法依舊不變，台美建交2028年前可望達成。對此，馬曉光笑稱，「我看這就是白日夢，他把這個夢帶進棺材裏也實現不了」。

2021年台灣雙十慶典（點擊看大圖）：

+ 6

至於蔡英文此前投書外媒稱，「願在對等不設政治前提原則下持續以開放態度與大陸展開對話」，馬曉光則表示，大陸的態度是明確的、一貫的。「九二共識」是兩岸關係發展的共同政治基礎，也是兩岸協商對話的共同政治基礎。堅持體現一個中國原則的「九二共識」，對話溝通不是問題；否認「九二共識」、背離一個中國原則，任何對話交往都無從談起。

他說，2016年以來，是民進黨當局否認「九二共識」，破壞對話基礎，關閉了兩岸協商對話的大門。民進黨當局一面聲稱願意「對話」，一面變本加厲勾連外部勢力，進行謀「獨」挑釁，這種卑劣的兩面手法，既是對島內同胞、也是對國際輿論的欺騙操弄。

此外，大陸十一期間有許多台灣藝人獻上祝福，引來台灣綠營媒體抨擊。馬曉光表示，「今年十一國慶期間，眾多台灣演藝人員以多種方式同慶祖國華誕，表達愛國之心和真摯祝福，我們對此表示肯定」。「島內綠媒和別有用心的人總是藉機製造事端、阻撓兩岸交流合作、損害台灣民眾利益福祉，不得人心」。