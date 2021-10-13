抱走出生僅14小時孩子逼妻歸還禮金　甘肅狠夫：錢不給，娃娃不送

虎毒不吃兒？甘肅天水武山縣一名丈夫，為逼迫已分居的妻子歸還總值7萬元（人民幣．下同）的禮金，竟趁其不察，將出生僅14小時的孩子抱走。

丈夫更表明「錢不給，娃娃不送」，並揚言起訴法院也「隨便你，我都豁出去了」。目前，武山縣婦聯以及丈夫戶籍所在的鎮司法所已經介入調解。



妻子范彩雲接受內地傳媒訪問時指，她與丈夫毛斌斌在2020年末結婚，婚後二人發生一些矛盾，結果在今年5月起分居。范彩雲稱，在生產前有通知毛斌斌，隨後毛斌斌和其母親來到醫院陪產。期間范彩雲因感到生產後男方和其親屬都沒有問候自己，覺得很委屈，於是和毛斌斌再次發生爭吵。

丈夫將出生僅14小時的孩子抱走，逼迫妻子歸還禮金。（新京報）

未料就在9月28日下午5時左右，毛斌斌將出生僅14小時的孩子從病房中抱走，不知所蹤。范彩雲稱，在場的醫生和護士都看到毛斌斌將孩子抱走，因為二人長期溝通不暢，故選擇報警。不過，警方指出如果兩人還處於婚姻關系，則事件就屬於家庭糾紛，只能協調解決，不能立案。

對於抱走孩子的動機，毛斌斌就表明是要逼迫范彩雲歸還總值7萬元的禮金。毛斌斌又稱，孩子現在就在自己身邊，目前很安全。

丈夫表明「錢不給，娃娃不送」。（新京報）

武山縣婦聯的工作人員亦回應指，毛斌斌拒絕將孩子交給范彩雲，除非女方歸還禮金，並且之後可以和范彩雲協議離婚，同時想要撫養孩子。工作人員透露，婦聯已經派人去看望范彩雲，並和毛斌斌戶籍所在的四門鎮司法所溝通，將由四門鎮司法所繼續進行調解。