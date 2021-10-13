港識深事｜4150萬元豪宅較掛牌價貴　深圳婦投訴遭地產中介騙差價

深圳的夏女士在今年初斥資4150萬元（人民幣．下同）購買南山區深圳灣1號的一幢豪宅，未料事後發現實際上掛牌價僅為3800萬元。

不但買貴了，夏女士更發現當中的250萬元差價，疑似被地產中介轉走。

內地傳媒報道，夏女士的地產中介來自深圳中原地產。報道並提到，夏女士目前已經收集證據，將向法院提起訴訟。



據介紹，深圳灣1號是深圳的「網紅」樓盤之一，夏女士在去年12月底開始已有購房意願。及至今年1月，夏女士前往當地一間中原地產，看上一幢價值5000萬元的毫宅。經過三四次討價還價，加上地產中介宣稱業主急需用錢，只要4150萬元即可成交，於是夏女士就決定購買，刷卡支付500萬定金，其中250萬元分三次被轉到地產中介的賬戶，同時夏女士亦支付33.2萬元的佣金。

不過，夏女士在2月7日收樓時，透過向小區物業管家及鄰居詢問，得知該幢豪宅的掛牌價為3800萬元。夏女士其後更從前任業主口中得知，其叫價為3900萬元，當中的差價不知所蹤。

報道稱，夏女士隨即前往中原地產討要說法，對方卻稱涉事員工已經離職，並拒絕提供相關交易信息。夏女士稱，中原地產曾表示由於交易數額較大，故當時合同上店長也有簽字，「後續我再前往門店詢問，對方銷毀了全部交易數據，掛牌價也查不到了。」

夏女士又提到，原來前業主有與另一間房地產公司簽署協議，買樓當天有六七個人在場，其中就有另一間地產公司的人員，「我和中原地產簽協議買房，為什麼需要另一家地產公司到場，這其中的貓膩不得而知。」夏女士表明，目前已經收集證據，將向法院提起訴訟，「除了追討這250萬元差價，我的訴求還包括要求中介公司退還交易服務費，書面道歉，同時，也希望大家以後買房子要注意裡面有幾家中介，中介費到底是多少，避免上當受騙。」

夏女士的地產中介來自深圳中原地產。（海報新聞）

另一方面，深圳市房地產中介協會的工作人員回應指，目前協會已經受理相關投訴，調查完畢後將對外發布情況說明，會視情況對涉事公司進行自律懲戒，特殊案情更將會同有關部門進行處理。