蔡英文稱兩岸「互不隸屬」引論戰　陸委會：沒有「違憲」問題

蔡英文雙十演說強調「中華民國與中華人民共和國互不隸屬」，引來國民黨質疑是「兩國論」違憲，大陸國台辦也痛批「赤裸裸的販賣兩國論」。台陸委會10月13日強調，這句話並無「違憲」問題，蔡英文演說也無涉改變台海現狀。



綜合台灣《自由時報》報道，針對蔡英文日前強調「中華民國與中華人民共和國互不隸屬」，台陸委會10月13日表示，「中華民國是主權國家，政府依據中華民國憲法及增修條文治理國家，與中華人民共和國互不隸屬。中華民國的主權、疆域及統治權地區，皆依照憲法及兩岸人民關係條例規定，何來違憲問題」。

台陸委會強調，「總統談話無涉改變台海現狀，政府審慎因應兩岸情勢。我們堅持中華民國與中華人民共和國互不隸屬，反映的是兩岸客觀現實，也是拒斥中國併吞台灣及中華民國主權」。

針對蔡英文雙十演說被國台辦批評是鼓吹台獨，台陸委會主委邱太三日前表示，「中華民國主權獨立一直到現在都是國際公認的，對岸的說法他沒辦法理解」。（陸委會提供）

另一方面，蔡英文演說也多次提及「中華民國台灣72年」，國民黨質疑是不承認1949年以前的中華民國。台陸委會則表示，「政府兩岸政策一貫，兩岸關係就是兩岸關係。總統談話彰顯中華民國是主權獨立國家，110年來始終屹立不搖，兩岸互不隸屬，這就是台海現狀。政府依據中華民國憲法及兩岸條例處理兩岸事務，這樣的立場並沒有改變」。

台陸委會指出，「兩岸互不隸屬72年是客觀事實。中華民國成立，比中華人民共和國早了38年，迄今仍屹立在台灣，這是不爭的事實；兩岸關係自1949年正處在72年來最複雜多變的局勢，亦是兩岸的客觀現狀」。

台陸委會強調，「總統談話陳述兩岸關係的客觀事實與發展，同時也強調我們已凝聚捍衛主權和民主自由價值的共識，併成為台灣人民最大公約數。所以，否定有110年曆史的中華民國，始終是中共當局，不是中華民國政府」。