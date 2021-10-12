蔡英文稱不依賴單一市場　兩個數據看「如果台經濟失去大陸市場」

蔡英文在今（2021）年雙十講話中，除了在兩岸關係上大膽躍進，提出「中華民國與中華人民共和國互不隸屬」，被外界視為是「兩國論」進化版的言論外，她也不忘提到，「台灣走出一條不再依賴單一市場的新經濟路線」，並說明這是台灣經濟能夠立足世界、扮演更重要角色的關鍵。



不過，蔡英文所謂走出一條新經濟路線是什麼意思？可以初步理解的是，蔡英文上任後便倡導台灣不該依賴中國大陸這個單一市場，所以提出「新南向政策」、並宣稱要強化與歐美之間的貿易關係等等。不過，願景歸願景，目前蔡英文的新經濟路線是個什麼樣貌？或許可以從幾個現實的數據窺知一二。

蔡英文發表雙十演說時強調，「堅持中華民國與中華人民共和國互不隸屬」。同時也提到目前台灣走出不仰賴單一市場的新經濟。（中央社）

首先是台灣的「進出口貿易額」。根據台灣財政部近期公布的9月海關進出口統計，累計1 至9月共出口3,240.7 億美元，較上年同期增 30.7%，進口則有2,763.9 億美元，出超 476.8 億美元。

其中，9月台灣對大陸（含香港，下同）進出口額分別按年增長39%和23.1%；1至9月累計分別達611.65億和1384.6億美元。若對照蔡英文所言，台灣對於單一市場的依賴正在減少，將台灣前九個月的出口額減去最大出口地大陸的額度，卻會發現貿易餘額瞬間轉為逆差431.1億美元。

從上述如此簡單的加減就可得到一個初步論證，即兩岸貿易額牽動台灣整體貿易數字。而若再由今年前九個月整體出口佔比來看，大陸佔了42.7%居首位，居次的是東盟地區佔15.9%，民進黨政府常提及的日美歐地區則則分別只佔6.6%、14.5%與8.5%。

2021年前九個月台灣出口地區佔比，中國大陸與香港佔42.7%，是台灣最大的貿易伙伴。（黃雅慧製圖）

另一方面，如果大陸要禁運台灣的所有出口產品，對台灣的經濟來說將是雪崩式的災難，因為其他地區的市場根本難以在短期內填補這個缺額，這也再度印證大陸是台灣經濟發展動力最主要的動能。

總體貿易額來尚且如此，若就單一個別產業來看，感覺可能更濃烈。舉例而言，台灣農業需要大陸市場。猶記今年3月大陸禁止進口台灣菠蘿後，瞬間讓台灣菠蘿出口額跌了三成；近期大陸再禁止蓮霧、釋迦進口，果農擔憂下半年的出口數據估計不會太光彩，因為這些果品的外銷買主有九成以上是中國大陸。

另一種養殖漁產石斑魚，雖然尚未被大陸宣佈禁止進口，但近期因為疫情關係導致廈門港口停運，台灣石斑魚已近兩個月無法銷往大陸；也因為供需失衡，外銷主力龍虎斑產地價格崩跌，從年初的每台斤新台幣250元跌到只剩110元的成本價。

台灣的2021年前九個月進出口年增率可謂亞洲四小龍之首，但會有如此好的成績與中國大陸息息相關。（黃雅慧製圖）

更重要的是，蔡英文的雙十講稿似乎遺忘那一群因為外銷市場鋭減而憂心仿徨的農民，如果除去大陸農業出口，台灣農業前景的確令人憂心；再者，雖然蔡英文明白台灣當前的優勢產業在於半導體，同時也加大力道挹注科技業，不過就出口數字來看，在大陸進口品中，電子零組件的佔比也逐步增長到了55%。如果電子零組件扣除掉大陸市場，將對台灣整體經貿數字產生相當大的衝擊。

從上述可知，蔡英文政府堪稱「口嫌體正直」，雖然對外宣稱要擺脱、或已擺脱對中國大陸市場的依賴，在行動上卻害怕《海峽兩岸經濟合作架構協議》（ECFA）遭中止，從許多貿易數字來看甚至更加仰賴大陸市場。在物質現實下，蔡英文所說的新經濟無非又是一場空口白話，因為真正的事實是，能讓蔡英文站在台上高談闊論經濟表現的亮麗成績，基本上仍是大陸市場所撐起來的。