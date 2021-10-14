前美副國務卿佐利克：如果美國想支持台獨　那就準備打仗吧

近來中美關係似有和緩跡象，習拜通話談及一個中國、「台灣協議」，但台灣總統蔡英文稱兩岸「互不隸屬」，被北京痛批鼓吹「台獨」。

美國前常務副國務卿佐利克（Robert Zoellick）日前警告，如果美國想支持台灣獨立，那就準備打仗吧。但他不確信美國已經做好準備。



曾在喬治布殊（George Walker Bush）時期擔任美國貿易代表和常務副國務卿的佐利克日前在華府智庫哈德遜研究所（Hudson Institute）舉行的在線新書討論會上談到，從歷史看待美中關係，有三大主題。

他說，第一是從18世紀起美國就將中國視為在地平線閃閃發亮的巨大商業機會；第二是將中國視為國際體系可能的大國角色，希望對華實施門户開放，尊重中國領土完整；第三是傳教式經歷，想讓中國皈依基督教、資本主義和較小的共和主義。當中國人對美國想改變中國做出反抗時，美方的反應通常很具敵意。美國對於中國的態度總是搖擺不定。

佐利克表示，「重要的是，認識中國本來的樣子，而不是我們希望它變成的樣子······他們有現實的抱負，但也要認識到其在亞洲的重要性」。

美國前常務副國務卿佐利克強調，如果美國想要保護一個獨立的台灣，那就要做好軍事衝突的準備。（twitter@German Marshall Fund）

佐利克認為，今天美中關係正處於危險點，中國領導人從蘇聯崩潰中吸取教訓，其第一焦點是保持政權穩定。相信中國領導人已經得出結論「美國不接受中國崛起」。

佐利克表示，美中關係現在處於僵持時代，要進行長期的鬥爭。中方現在對合作性對話有更多的懷疑，他們願意進行接觸以避免誤解誤判，他們不願有衝突，但他們認為美國正在對華「脱鈎」，而中國也以自己的方式與美國「脱鈎」。

佐利克稱，美國對華政策將不得不有一個複雜的組合，既有威懾，特別是與盟友的聯合威懾，又有競爭，但也有合作領域。「現在美國對華態度的鐘擺移向極度敵意，我們要看它將把我們帶向哪裏。」但他說，「我不相信美國能遏制中國。」

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另一方面，針對「美國歷史上是尊重中國領土完整的，但北京現在對台軍事施壓，是否代表尊重中國領土完整的政策是錯誤的」？佐利克表示，如果這麼聯繫來看待他的歷史判斷，就會得出令人困惑的結論。他建議美國政府要透過務實的稜鏡來看待台灣問題。

佐利克指出，在台灣問題上的挑戰在於，美國出於區域安全原因，要對日本、澳洲等盟友以再保證，由此美國應當保護台灣政治體系的自治，保護台灣的市場經濟，但那與保護一個獨立的台灣是不同的。

他說：「鑑於中國人對於他們過去的看法，如果你想保護一個獨立的台灣，我想你要為軍事衝突做好準備。那對於所有涉及的人都是非常嚴肅的問題。」

佐利克回顧他擔任美國貿易代表和常務副國務卿時，通過外交努力，讓台灣得以加入亞太經合組織（APEC）和世貿組織（WTO），也讓北京接受台灣在世界衛生大會（WHA）的觀察員角色。他說，至少在過去是有途徑來實現台灣的國際參與，但他不認為這一步應當走得更遠。

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佐利克強調，美國在試圖支持台灣的民主和經濟方面是有強勁利益，但這是必須帶來務實主義的領域。「如果你想支持台灣獨立，準備打仗吧，但我不確信我們做好準備了。」