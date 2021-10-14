高雄鹽埕區「城中城」大火　過百戶被困　當中不少是長者

撰文：何安
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高雄鹽埕區「城中城」大樓10月14日凌晨發生火警，火勢一發不可收拾。當局目前救出最少16人送院，但仍有過百戶民眾等待救援。里長指，大樓內有不少行動不便或認知障礙長者，憂慮傷亡人數會進一步上升。

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