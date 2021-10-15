台灣擬建6艘3000噸級遠洋巡護船　投入台美海巡聯合演訓

台灣傳媒報道，行政院日前已核定海巡署約129億元（新台幣．下同）的經費，用以籌建多艘新型遠洋巡護船。報道並引述不具名官員指出，海巡署將打造6艘3000噸級新型遠洋巡護船，並將會承擔美台海巡聯合演訓重任。



《自由時報》報道，台灣行政院繼核定海巡署興建4000噸級巡防艦等計劃之後，今年7月30日正式核定台灣海洋委員會海巡署提出新的造艦計劃，同意其所提以約略129億元經費，籌建多艘新型遠洋巡護船。

海巡署將獲撥款129億元經費，用以打造6艘3000噸級新型遠洋巡護船。圖為巡護八號遠洋巡護船。（海巡署官網）

不具名官員表示，海巡署現役的遠洋巡護船中，較大型的為巡護八號丶九號，排水量為1914噸。新型遠洋巡護船建造的相關計劃，預計是要打造6艘3000噸級新型遠洋巡護船，噸數及艦船巡護系統性能均大幅超越現有遠洋巡護船，將可有效提升台灣海洋巡護能量以捍衛海權。

他並表示，台美雙方在今年3月25日簽署「台美設立海巡工作小組了解備忘錄」，8月11日召開「台美海巡工作小組」第一次視像會議，海巡署與美國海岸巡防隊在會中就海上執法、打擊「非法、未報告及不受規範」（IUU）漁業活動，以及聯合海上搜救等議題深入交換意見。雙方同意「美台海巡工作小組」將定期召開會議，就共同關切的海事議題進行協調，以強化台美合作因應區域海事挑戰的能力。

該名官員還表示，新型遠洋巡護船計劃自2022年起分期10年辦理，並在2022年辦理台灣境內船廠的建造招標作業，除了帶動新一波「國艦國造」效益，未來更將承擔美台海巡合作的聯合演訓重任。