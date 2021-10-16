台76行者美容修復團隊總召集人涉殺女友　供詞漏洞百出遭當場逮捕

台灣「76行者美容修復團隊」總召集人陳修將本月8日和胡姓女友投宿台灣埔心鄉某汽車旅館，15日凌晨送胡女就醫，但她到院前死亡，醫院認為死因可疑報警，警方也認為案情不單純，成立專案小組調查。下午檢方相驗並訊問陳男，發現供詞漏洞百出，依傷害、殺人等罪嫌當場逮捕陳男。



陳修將的家人15日表示，高雄城中城大火嚴重死傷，陳修將率團前往為罹難者修復大體，陳修將正在準備相關事宜，不知道怎會涉及命案。

陳修將向警方供稱，本月8日他帶胡女（22歲）投宿汽車旅館，因有事外出，他前天（14日）回到旅館，發現胡女多處受傷，昨日凌晨送醫，不知道胡女獨自在旅館中發生什麼事。

胡女15日凌晨2點20分被陳修將送到台衛福部彰化醫院急診室，已無呼吸心跳，急救半小時不治。院方指出，胡女全身瘀青，身上有碳味，口鼻吐出咖啡色液體，疑似遭人毆打，院方報警處理。

警方調閱路口監視畫面，鑑識人員前往汽車旅館房間採證，比對陳修將的供詞，認為他沒說實話。法醫相驗胡女，身體和四肢都有被毆打的明顯瘀傷，檢察官訊問時，陳修將避重就輕，因此當場依涉犯傷害和殺人罪嫌逮捕陳修將。

從台南大地震到台鐵太魯閣號花蓮出軌，「76行者遺體美容修復團隊」在總召集人陳修將號召下，無償替遺體修復。太魯閣號事故釀造成重大死傷，修復師陳修將說起罹難的4歲女童，忍不住哽咽，說自己也有個4歲女兒，知道那有多煎熬，所以請求女童母親，「請給我們時間幫妹妹整理完整再還給您」。

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