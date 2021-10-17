6人參加體驗營於新北虎豹潭行山　遇溪水暴漲遭沖走釀3死3失蹤

31名民眾昨日（16日）到新北市的虎豹潭參加體驗營，遇大雨折返時有6人遭溪水沖走失蹤。今天（17日）上午，救援人員陸續尋獲一名45歲男子與一名9歲女童的遺體，後又找到一名男童，但無生命徵象。

目前仍有1名成人、2名小孩失蹤，搜救行動仍在繼續。



中央社報道指，新北市消防局指出，16名成人和15孩童共31人昨天參加自然體驗營，一行人前往新北市雙溪區虎豹潭古道，遇大雨折返途中，經過梳子壩渡北勢溪時，因溪水暴漲共有2名成人和4名小孩被湍急溪水沖走。

新北市長侯友宜指，據初步調查，這場活動是由一家大自然體驗公司舉辦，參與的家長與學生都是網絡報名，每學期收費1600元新台幣，共有7堂自然體驗課，昨天是其中一堂課。參與者當中有許多是台北市、新北市的民眾，失蹤的6人中，5人為台北市人、1人為新北市人。

事發當地的一名方姓男子表示，事發在下午4時許至5時許間，當時他的外甥去查看溪水狀況，下午5時許回來告訴他，有小孩被溪水沖走，一名疑似老師一直在講電話但尚未報案，他發現後先打電話通報警方。

方男說，附近山高溪流多，溪水暴漲很快，如果下起大雨連續半小時以上就要趕快離開，事發前大概下午4時許下起大雨，直到5時許這場大雨都沒停過，感覺像是「用倒的」。