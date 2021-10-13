背包客穿越「鰲太線」失蹤2周證遇難　外套脫落身旁疑失溫致死

10月2日，陝西省寶雞市太白縣應急管理局接報稱，一名背包客非法穿越「鰲太線」後失聯多日。

參與搜救失蹤者的西安晨曦•秦嶺救援隊昨日（12日）透露，周日（10日）下午5時許，救援隊在鰲太線南天門下緩坡100米的地方發現一具遺體，經確認為53歲河南鄭州失蹤背包客吳某，疑因失溫遇難。



《陝西頭條》報道，9月25日，吳某與兩名背包客結伴同行穿越穿越，2日後吳某的腿部不適，與同行二人在2800營地分開，後者遂下山求救，但再次返回營地時找不到吳某。10月2日，太白縣應急管理局接獲吳某家屬求助後，協助聯繫專業救援隊開展搜救。

從10月2日夜間開始，寶雞市出現強降雨天氣，多地有大雨到暴雨。救援隊2日曾上山搜救，但因山上天氣突變有大風大雪，天氣狀況惡劣，救援工作被迫終止。天氣好轉後，10月8日，救援隊再次上山搜救。

秦嶺救援隊搜救隊副隊長秀才表示，10月8日，救援隊從紅河谷上到太白山，再從大文公一路向2800營地前進展開搜救，至11日結束。在4日3夜的搜救中，共有12名人員參與，包括突擊隊7人，村民及嚮導5人。在搜救過程中，救援隊發現一名廣西玉林籍的背包客，將其勸返安全帶下山。

10月10日下午5時許，救援隊在南天門下緩坡一塊石頭處發現吳某，當場證實他失溫遇難，「我們發現他的時候，他的外套都脫在一邊，身上只穿了秋衣，這是人體失溫後的一種表現」。救援隊已經聯絡家屬，後者已聯繫當地派出所處理善後事宜。

秀才表示，在本次搜救過程中，天氣變化帶來嚴重影響，全線因降雨降雪，山路已經全部結冰，道路非常難走；途中遭遇極端惡劣天氣，雨雪下到身上迅速結冰，帳篷上全部是冰，帳篷和隊友鞋、衣服全部被淋濕。

縱貫秦嶺鰲山與太白山之間的鰲太線，是秦嶺山脈海拔最高的一段主脊，又譽為「中華龍脊」，被戶外愛好者視作「戶外十大終極線路」之一，但穿越事故頻生。據不完全統計，至今年，鰲太線穿越累計失蹤、死亡人數已經超過50人。針對非法穿越行為，自2017年9月起，陝西太白山國家級自然保護區管理局多次開展集中整治，勸返、處罰多人。