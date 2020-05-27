杭州公司團建越野活動　員工缺經驗兼遭沒收手機　18人被困深山

近日，浙江省杭州一家速遞公司進行團建活動（team building），但在越野活動中，由於參與員工普遍缺乏登山經驗，體力水平也參差不齊，而且事前手機還被沒收，導致18人被困深山，其中6人完全失去聯繫。 經當地警方開展緊急救援，所有受困及失聯員工最終平安回家。

內媒報道指，5月24日上午，杭州一家速遞公司的56名員工在杭州市臨安龍崗鎮峽谷源村進行越野比賽。56人被分成了幾組，為了防止參賽人員通過手機導航抄近路作弊，他們的手機都被上交，只帶了背包帶和登山桿，還有一張登山路線圖。參與越野的員工平均年齡30歲左右，有40餘人第一次走這條路線。

這段路線大概有15公里長，其中只有2公里左右是石板路，剩下的10多公里都是山路，近期又是植被茂盛期，很多山路都會被植被遮擋而看不清楚，其中還有六七個岔路口，不熟悉地形的人很容易走錯路口而掉隊。

當日下午2時左右，經過3個小時的跋山涉水後，大部分參賽員工出現了體力不支的情況，這時更下起了傾盆大雨，參賽員工逐漸與同組隊員失散，於是各自臨時組隊以脫離困境。其中有一個6人小隊速度較慢，不僅掉了隊，2人的腳更受了傷。另外一個12人小隊因為體力不支、路線不熟等原因迷途深山，唯一幸運的是他們其中有一人帶了手機。

晚上8時左右，上述18人仍未到達終點，於是公司報警求助。當地警方組織了由龍崗鎮鎮幹部以及當地村民20餘人組成的聯合救援隊，進行救援，最終在午夜前找回18人。報道指當時正值大雨，山上的溫度也只有攝氏3度左右，獲救的員工全身濕透，疲憊不堪。

（綜合報道）